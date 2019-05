Elämä

Vaikuttavatko ihmiset idiooteilta? Se ei ole internetin vika

Kuvittele

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todennäköisesti

Ylpeily sillä, ettei käytä sosiaalista mediaa, on tyhmää.

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylpeily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin kummallista sakkia me somefriikit olemme.

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja