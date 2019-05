Ihmiset ovat Instagramissa melkein yhtä kiinnostuneita luonnosta kuin Kimi Räikkösestä – Daniel Taipale on yksi niistä kuvaajista, joiden satumaiset otokset keräävät seuraajia Daniel Taipale on valokuvaaja, joka reissaa maailmalla luontokohteiden perässä. Hän on osa kansainvälistä kuvaajaporukkaa, joita seuraavat miljoonat Instagram-käyttäjät.