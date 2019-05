Kimmo Salojoki selasi paikallislehteä, kun sydämessä muljahti – moni orastava rakkaus tukahtuu deittiuupumuksen alle, mutta on myös toisenlaisia tarinoita

Elämä

Rakkautta ilman nettiä

Poletti

Pipsa Leppänen,

Rakkaus löytyi metrolaiturilta – Näin lukijat löysivät rakkauden

Kymmenen vuotta sitten rakastuin nykyiseen puolisooni kuppilassa, jossa työskentelin. Olin silloin vapaalla ja istuin baaritiskin päädyssä. Lähellä olevassa pöydässä seurue remahti nauramaan ja käännyin katsomaan. Näin miehen sivuprofiilin ja selän. Hänellä oli hassut hampaat, tilaavievä olemus sekä karismaattinen tapa puhua ja olla. Siitä eteenpäin kuukausien ajan toivoi vuoroni alusta loppuun, että hän tulisi paikalle. Aina kun hän tuli, olin hermostunut, mutta pistin parastani. Jossain vaiheessa ymmärsin, että hän tuli kuppilan edustalle norkoilemaan jo pari minuuttia ennen avaamisaikaa, jotta saisimme jutella ja viettää hetken kahdestaan. Mielenkiinnolla olen seurannut, miten ystäväni käyttävät ja ovat käyttäneet Tinderin kaltaisia sovelluksia. Huumorimielessä illanistujaisissa kavereiden kanssa Tinderiä on hulvaton kokeilla, mutta on selvää, että osa ystävistä ihan oikeasti haluaisi löytää rakkautta, ja siihen se tuntuu aika kurjalta välineeltä. Oudot asiat nostetaan jalustalle ja aito kohtaaminen on harvinaista.” Nainen, 31

Metroasemalla seisoi pieni porukka eduskuntavaaliehdokkaan tukijoukkoja. Lähestyin joukkoa ja heti lapsen kanssa odottanut äiti esittäytyi minulle hymyillen. Kauniit silmät ja katse jäivät sekä kohtelias käytös jäivät mieleen. Illalla etsin hänet Facebookista. Seuraavana päivänä, joka oli vaalipäivä, rohkaisin itseäni ja tiedustelin, olisiko hän mahdollisesti sinkku. Se oli todella poikkeuksellinen ja jännittävä tilanne. Olen näissä asioissa ujo, iskeminen ei ole minun alaa. Olemme puhuneet tuosta tilanteesta. Jonkinlainen ihastuminen siinä tapahtui molemmilla ja kiinnostus heräsi heti. Tämä oli suuri helpotus satojen Tinder-tuntien jälkeen. Olin käynyt kyllä treffeillä kivojen, fiksujen ja kauniiden ihmisten kanssa, ja pari on jäänyt kaveriksikin, mutta suhteeseen johtanutta ihastumista ei ollut syntynyt.” Mies, 42

Olimme molemmat parikymppisinä pätkätyöläisinä hetkellisesti elämänsuuntaa vailla. Olimme muutaman kuukauden ajan yhtäaikaa töissä eräässä Lidl-myymälässä. Mielenkiinto heräsi molemmin puolin jo tuona aikana, mutta varsinainen seurustelu alkoi pari kuukautta myöhemmin.” Nainen, 26

Katsoin poliittisia ja filosofisia aiheita käsittelevää YouTube-kanavan videota ja päätin jättää kommentin. Se sai tykkäyksiä ja lisää kommentointia. Eräs kommentoija oli vihainen nainen, joka alkoi kiroilla ja haukkua minua, eikä kommentoinut itse aihetta. Tuleva miesystäväni vastasi naiselle ja sai hänet lopulta hiljentymään hyvin artikuloiduilla kommenteilla. Kiitin miestä ja ilmaisin haluavani päästä juttelemaan hänen kanssaan kommenttikentän ulkopuolella. Aloimme jutella erään viestisovelluksen kautta. Viime kesänä yli vuoden viestittelyn ja videopuheluiden jälkeen kävin hänen luonaan toisella puolella maailmaa. Viime talvena hän kävi Suomessa ja ensi kesänä matkustan jälleen hänen luokseen. Suuri etu on se, että löysimme toisemme samaa aihepiiriä käsittelevästä videosta. Meillä on varsin yhdenmukaiset kiinnostuksen kohteet.” Nainen, 18

Tapasimme ainejärjestön yhteisellä opiskelijahuoneella, ja myöhemmin bileissä hän kertoi olevansa kiinnostunut. Minä en ollut, joten se jäi siltä erää siihen. Ystävystyimme kuitenkin nopeasti ja kahden vuoden jälkeen mieleni oli muuttunut: kesähäät ovat kahden kuukauden päästä. Hän kunnioitti sitä, etten halunnut parisuhdetta. Ke­miamme toimi kuitenkin niin hyvin ja tulimme helposti toimeen, joten halusimme olla ystäviä. Se olikin mahdollista ilman ongelmia. Jos hän olisi vängännyt seurustelua, ystävyydestä ei olisi tullut mitään. Nyt kaikki kehittyi luonnollisesti. Lopulta aloin miettiä tulevaisuutta: millainen se olisi hänen kanssaan tai ilman häntä? Hetken kypsyteltyäni ajatusta tajusin, että halusin tulevaisuuden hänen kanssaan. Siitä se sitten lähti. Ystävyyssuhteen aikana olimme puhuneet asioita läpi niin paljon, että tiesimme mitä odottaa. Se oli hyvin luonnollinen tie kihloihin ja naimisiin. Deittipalvelut ovat hirveän pinnallista ja nopeaan kumppaninvaihtoon rohkaisevaa roskaa ja syy sille, että deittikulttuuri on mädättynyt.” Nainen, 26

Olin eronnut 2013 ja käyttänyt sen jälkeen Tinderiä jo jonkin aikaa löytämättä mitään merkityksellistä. Se tuntui pelaamiselta ja päätin lopettaa etsimisen. Kaverini suositteli minulle parturia, jossa oli hänen mielestään hyvin minun tyyliseni nainen. Päätin käydä kyseisellä neidolla parturissa, ja hän todella viehätti minua. Muutaman kerran jälkeen hän otti minuun yhteyttä ja päädyimme treffien kautta ihanaan parisuhteeseen. Oli kiva huomata, että vanhalla tavalla ja oikeasta maailmasta voi löytää ihmisen. Live-tilanteessa voi löytää enemmän piirteitä, joihin ihastuu. Erosimme joku aika sitten kahden vuoden seurustelun jälkeen, mutta se oli yksi parhaista suhteistani ikinä. Vaikka suhde loppui, olen luonnollisten kohtaamisten kannalla enkä kannata Tinderiä. Uskon, että elämäni rakkaus tulee jossain vaiheessa vastaan.” Mies, 42