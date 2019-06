Olen tyhmä ja kaikilla on mennyt hermot minuun, tyttö sanoi, mutta ratkoi pian matematiikan tehtäviä – Tutkijat keksivät menetelmän, joka mullisti heikosti pärjäävien nuorten asenteen opiskeluun

Elämä

Olen tyhmä ja kaikilla on mennyt hermot minuun, tyttö sanoi, mutta ratkoi pian matematiikan tehtäviä – Tutkija

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yksi osallistuja oli tyttö, joka totesi heti alkuunsa, että hän on tyhmä, eikä osaa lainkaan matematiikkaa ja kaikilla tähän mennessä on mennyt häneen hermot, eikä tästä tule yhtään mitään.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnit alkoivat yhteisellä välipalalla ja kuulumisten kertomisella.

Määtän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoria ohjeistettiin aloittamaan helpoimmasta, ja vähitellen laskut paperin ensimmäiseltä puolelta oli laskettu.

Paikalla olleet

”Opiskelijat janosivat vihkoja takaisin nähdäkseen, mitä positiivista heistä on kirjoitettu.”

Jokaisella nuorella

”Positiivinen palaute on kaikki kaikessa, sen vaikutus nuoren minäkuvaan ja identiteetin muodostamiseen on valtava.”

Aikuiselta tullut

Tutkimukset puhuvat selkeästi pakottamista vastaan.

Vaikein kysymys