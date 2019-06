Iso osa lenkkeilijöistä sortuu kahteen perusvirheeseen, joiden vuoksi kehitys tyssää parissa kuukaudessa, sanoo asiantuntija

Elämä

Iso osa lenkkeilijöistä sortuu kahteen perusvirheeseen, joiden vuoksi kehitys tyssää parissa kuukaudessa, sano

Moni

Jos haluaa kehittyä lenkkipolulla, treenistä jopa 80 prosenttia tulisi olla matalatehoista ja pitkäkestoista.

Kestävyysjuoksuvalmentajana

”Monelle kuntoilijalle riittää reipas kävely.”

Keskiverto

”Jos juoksee kolme kertaa viikossa saman lenkin samaa vauhtia, niin kehitys lakkaa parissa kuukaudessa.”

Kehityksen