Yleinen vinkki seksielämän piristämiseksi on monelle pettymys – Halu ja velvoitteet sopivat huonosti yhteen

pidempään olen tehnyt seksuaali­tera­peutin työtä, sitä epäile­vämmin olen alkanut suhtau­tumaan niin kutsuttuun kalenteri­seksiin. Sillä tarkoitetaan seksiä, jonka ajankohta merkataan kalenteriin, jotta se varmasti toteutuu.Alkuun todettakoon, että jos kuulutte niihin, joilla seksistä sopiminen toimii, niin loistavaa – jatkakaa samaan malliin! Kannatan tietenkin niin seksistä avoimesti puhumista kuin sitä, että sovitaan asioista, jotka lisäävät osapuolten seksuaalista hyvinvointia.paljon ihmisiä, jotka vastustavat kaikenlaista seksistä sopimista ihan periaatteen vuoksi. Heidän mielestään seksin pitäisi olla spontaania ja etukäteen sumplaaminen vie fiiliksen. Tähän tarjoan usein vastalääkkeeksi sitä, että sovittu seksi voi olla kohottavan rituaalinomaista sen sijaan, että kyse olisi jostain tylsän rutiininomaisesta.Lisäksi kannattaa pysähtyä miettimään sitä, mistä oikein sovitaan, kun sovitaan seksistä. On nimittäin tärkeää kyseenalaistaa omia käsityksiään seksistä: se kun ei edellytä esimerkiksi riisumista tai limakalvokontaktia, vaan intiimisti voi olla lukuisin eri tavoin. Ja todetaan nyt sekin itsestäänselvyys, että keskusteleminen ja siitä kumpuava suunnittelu kannattaa jo ihan siksikin, ettei toisen ajatuksia voi lukea.tavallinen vastaanotolla kuulemani tarina on se, että seksistä sopiminen onnistuu jonkin aikaa, kunnes se vain jää. Tätä selittävät tavallisesti samat tekijät kuin muidenkin elämän osa-alueiden ryhtiliikkeiden hiipumisia – esimerkiksi se, että suunnitelma on ollut epärealistinen tai sitten vähintään jompikumpi on ohjautunut ulkoapäin ja kokenut seksin olevan jotain, mitä pitää tehdä.Ulkoapäinohjautuvuudessa on myös se riski, että ihminen voi ajatella, että hänen on jotenkin pakko harrastaa seksiä. Siinä vaiheessa, kun ihminen pistää itsensä tekemään jotain sellaista, mitä ei oikeasti halua, ollaan huomattavasti kyseenalaisemmilla vesillä. Se, että rikkoo omiaan rajojaan, jättää väistämättä jotkin jäljet.seksuaaliseen haluun kuin siihen, millaista seksi milläkin kerralla on, vaikuttavat uskomattoman monet tekijät. Erotusdiagnostiikkaa on kuitenkin mahdollista tehdä. Itseltään voi kysyä muun muassa, miltä seksin jälkeen tuntuu. On kaksi eri asiaa ihmetellä, miksei jotain näin kivaa tee useammin ja toivoa, että seuraavaan kertaan menee mahdollisimman pitkä aika.Toisekseen väitän, että valtaosa kumppaneista vaistoaa jollain tasolla, ettei toinen ole niin sanotusti mukana. Kun ihminen viestii kumppanilleen haluavansa seksiä, on tavallista, että hän itseasiassa tarkoittaa sitä, että toivoo tulevansa halutuksi ja haluaisi nähdä kumppaninsakin nauttivan. Kuitenkin niin halu kuin nautinto karsastavat pakkoa ja velvoitteita.Sitä en kiistä, etteikö kalenterointi ylipäätään ole oiva työkalu kiireisille ja stressaantuneille ihmisille. Almanakka kädessä voi vaalia seksuaalista hyvinvointiaan vaikka siten, ettei anna sen täyttyä yli äyräiden ja kohdentaa tunteja itsensä hoivaamiseen, hengittelyyn ja hassutteluun, niin itsekseen kuin yhdessä. Jo näiden toimenpiteiden ansiosta voi löytyä aikaa paremmin myös seksille.