Kova treenaaminen voi vaikuttaa seksi­haluihin sala­kavalasti: Kysy itseltäsi kolme kysymystä, niin pääset ongelman jäljille Ruuhkavuodet ja kova, tavoitteellinen treeni on yhdistelmä, joka näkyy jo seksuaaliterapeuttien vastaanotolla. Hälytysmerkki on, jos aidosti kaipaisi enemmän seksiä, mutta on niin kuormittunut, ettei haluta.