Elämä

Nykylapset ovat luontevalla tavalla sivistyneitä, ja se paljastuu karkkihyllyllä

Kuten

Häkellyn

Aikuisena

usein meillä, munat tekivät vaikutuksen kanaan.Tällä kertaa ne ohjeistivat, millaisia karkkeja koulukavereille voisi viedä syntymäpäivänä.”Niissä pitää sitten lukea, mitä niissä on. Jollain voi olla allergia”, sanoi ekaluokkalainen päivänsankari.”Ja kaikissa ei saa olla liivatetta. Että useammat voivat syödä”, lisäsi kolmasluokkalainen.Olen varma, että ne eivät kumpikaan tiedä, mitä liivate edes on. Pyyntö oli puhtaasti käytännöllinen. On järkevää olla erilaisia karkkeja. Tarkoitushan on ilahduttaa, mahdollisimman monia muita sokerihiiriä.harva se päivä, kun huomaan, miten eri yhteiskuntaan meillä asuvat lyhyet tyypit ovat syntyneet kuin minä.Meillä 80-luvulla oli kansainvälisyyskasvatusta. Maailma oli jossain tuolla muualla, kaukana. Muut kulttuurit olivat vieraita, niitä piti tutkia ja maistella muka rohkeasti.Nämä taas selittävät tosissaan, että se kiina on varmaankin helppo kieli, kun meidän kaverikin puhuu sitä sujuvasti. Siis oikeasti tietysti siksi, että se on kaverin äidinkieli. Maailma on lähellä, se istuu naapuripulpetissa ja pelaa samassa futisjoukkueessa.Lyhyille tyypeille on ihan tavallista vaikka vähän kadehtimisen aihe, että kaverit puhuvat useaa kieltä jo taaperoiässä. Nämä uskovat itsekin, että mikä vain on mahdollista. Hyvää on monenlaista, kaikkea voi oppia.Eivät ne toki ennakkoluuloille immuuneita ole.Liivatteesta puhunut lapsi esimerkiksi neljävuotiaana riiteli yhden tarhakaverinsa kanssa ja julisti sitten illalla tärkeänä, että ihoväristä voi päätellä, kuka on tyhmä. Seuraavana päivänä ne tekivät sovinnon ja tyyppi julisti, että mustat lapset ovat kivempia kuin muut. Kaikki, kun se yksi oli.olisi hirveän helppo lähteä vahvistamaan tällaista typerehtimistä, minkä lapsi itse unohtaa päivässä.Tai alkaa kuvitella, että asiat ovat hirveän monimutkaisia. Tiedän tietenkin, että moni lapsi jättää liivatteen väliin uskonnon tai kasvissyönnin vuoksi, mutten todellakaan olisi ilman alaikäisiä tullut ajatelleeksi asiaa karkkihyllyllä. Kun tulin, kitisin itsekseni, että kyllä on taas niin vaikeaa tämäkin, minulle.Ei ole, kun se kerran eka- ja kolmasluokkalaisillekin on näin yksinkertainen asia ymmärtää. Tai kaikille helsinkiläislapsille. Lapsissa kun on niin merkillisen paljon samaakin, ne ovat jotenkin luontevalla tavalla sivistyneitä joissain asioissa.On järkevää olla erilaisia karkkeja, koska on itsestään selvää, että lapset ovat erilaisia. Reilut kaverit tarjoavat kaikille, ja kaikkien tietenkin kuuluu olla reiluja.