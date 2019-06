Elämä

Miksi suomalaiset seuraavat enemmän Yhdysvaltojen kuin Kiinan politiikkaa? Asiantuntija selittää

Tämä juttu on osa Miksi-juttusarjaa, jossa asiantuntija vastaa lyhyesti yhteen omaa alaansa koskevaan kysymykseen.professori emeritaHelsingin yliopistosta:”Uutisvirtatutkimusten mukaan median ja tavallisten kansalaisten päähuomio on viimeisten 20–30 vuoden ajan suuntautunut eniten Euroopan isoihin maihin. Yhdysvaltojen osuus päivittäisestä uutistarjonnasta on reilut 15 prosenttia, mutta suurin osa siitä on muuta kuin politiikkaa. Tämä on toki paljon verrattuna Kiinaan, jonka osuus on alle kaksi prosenttia.Isot uutistoimistot syntyivät 1800-luvun jälkipuoliskolla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pian sen jälkeen myös viihdekoneisto alkoi pyöriä. Yhdysvallat oli ensimmäinen maa maailmassa, missä journalismista ja viihteestä tuli teollisuutta.Tarjonta luo kysyntää. Yhdysvaltojen mediatarjonta on meidän maailmankolkassamme monin verroin laajempaa ja tehokkaampaa kuin Kiinan. Siksi ihmiset myös tietävät Yhdysvalloista enemmän. Vastaanottajan on helpompi jäsentää tarjottuja uutisia, kun hänellä on aikaisempia tietoja samasta kohteesta.Minua ei huolestuta niinkään suomalaisten vähäinen kiinnostus Kiinaa kohtaan kuin se, että kiinnostus ulkomaanasioihin ylipäätään on hiipumassa. Suomalaisten puitteet maailman jäsentämiselle ja ymmärtämiselle heikkenevät. Syyllinen on suureksi osaksi valtamedia, joka antaa yhä vähemmän tilaa raportoinnille ulkomailta.”