Uusia tuttuja, eläimiä ja terveyttä

”Muutimme pienelle paikkakunnalle keväällä 2017. Äitiyslomalla en jäänyt yksin, vaikka en tuntenut vielä ketään uudelta paikkakunnalta. Jos olisin istunut Helsingissä lähikahvilassa, kukaan ei olisi sanonut minulle mitään. Pienessä yhteisössä on vaikeampi jäädä yksin. Saimme myös molemmat töitä. Kauemmin minulla meni työmatkoihin Helsingissä kuin täällä. Kaipaan Helsingistä ainoastaan ravintoloita. Täällä on yksi pizzeria. Se ei paljoa lohduta.” Nainen, 33

”Muutin ilmastopakolaisena etelän talvia karkuun Kainuuseen. Minä ja vaimo saimme molemmat työpaikat, ja paikkakunta sijaitsee tarpeeksi pohjoisessa. Muulla ei niin väliä, metsä on metsää. Odotuksena oli maanläheisten harrastusten täyttämä kotiarki, ja se toteutui. Vaimolla on hevoset ja muut eläimet, itselläni metsästys ja koirat.” Mies, 47

”Työskentelin päiväkotiyrittäjänä ja tapasin valtavan määrän ihmisiä päivittäin. Lisäksi asuin tiiviissä lähiössä ja väsyin jatkuvaan kommunikointiin. Halusin olla rauhassa. Muutin peltojen ja metsän keskelle vuonna 2012. Lähimpään naapuriin on 300 metriä, kauppaan 10 kilometriä ja junalle 12 kilometriä.” Nainen, 50

”Olen muuttamassa takaisin maalle opintojen jälkeen. Maalla asumisen parhaita puoli on rauha. Saa olla luonnon lähellä omalla tavallaan. Ei tarvitse huolehtia esimerkiksi laturaivosta tai koirien jätösten korjuusta ojanpohjalta. On lääniä, jolla olla ja tehdä mitä haluaa.” Nainen, 28

”Ennen kärsin säännöllisistä migreeneistä, mutta maallemuuton jälkeen ne ovat hävinneet. En tiedä, onko kyseessä kaupunkielämän stressaavuus, jatkuva taustamelu kaupungissa vai pelkkä sattuma, joskushan migreenit voivat iänkin myötä lakata. Maallemuutossa on myös riskinsä. Poliittiset muutokset voivat aiheuttaa sekä äkillisen kustannusten kasvun että asuntojen arvon alentumisen alueella, jos esimerkiksi verotus- tai joukkoliikenneratkaisut muuttuvat. Tällä hetkellä ei ole mielekästä asua täällä kulkuyhteyksien takia, mutta talomme olisi luultavasti liki mahdoton myydä järkevään hintaan.” Mies, 46

”Asuin Helsingissä yli 10 vuotta. Sain tarpeekseni kiireen larppaamisesta, ylimääräisistä aistiärsykkeistä, joilla minua terrorisoitiin ja pommitettiin lupia kyselemättä, sekä sietokyvyn äärirajoilla vetämisen palvonnasta ja muusta terveydelle haitallisesta toiminnasta, joka aikaamme leimaa. Halusin vain omaan rauhaan, koska olin saanut kaksi burnoutia kahden vuoden sisällä, eli oli selkeästi tarpeen vaihtaa ammattia ja maisemaa. Maalla saa kekkuloida munasillaan tai pieruverkkarit jalassa niin paljon kuin huvittaa. Pihapiirissäni asuu kaksi korppia, kymmenen valkohäntäpeuraa, kettu ja ilves.” Mies, 32