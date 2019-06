Elämä

Miten yksin asuminen vaikuttaa talouteesi? Vastaa HS:n kyselyyn

halvempi. Näin on, jos katsotaan, miten paljon yksin asuvat maksavat asumisesta ja elämisestä.Monet yksin asuvat kokevat esimerkiksi korkeat asumiskustannukset ongelmallisiksi.Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa. He eivät ole yhtenäinen joukko. Yksin asuvia löytyy kaikista ikäryhmistä ja tuloluokista. Heitä asuu sekä maalla että kaupungeissa.Jotkut yksin asuvat huolehtivat kaikista kuluistaan itse, toiset taas jakavat kuluja esimerkiksi toisaalla asuvan puolisonsa kanssa.Nyt haluamme kuulla yksin asuvien ajatuksia elinkustannuksista ja taloudenpidosta.Vastaa HS:n kyselyyn ja kerro kokemuksesi yksin asumisen kuluista.