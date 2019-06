Elämä

Muista, että kaikki voi mennä myös hyvin

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marssiessamme

aina ollut kova huoles­tumaan. Isoista asi­oista, pie­nistä asioista, itses­tään selvistä asioista, hyvin­vointi­valtiossa asuvan etu­oikeu­tetun ihmi­sen asioista sekä tieten­kin epä­selvistä, risti­riitai­sista ja vaikeis­ta asioista.Se, että on enem­män tai vähem­män huolis­saan, rasit­taa pahim­millaan ihan sairaasti. Siitä on myös tutkittua näyttöä, että huolestuminen muuttuu helposti ahdistukseksi ja stressiksi, mikä taas voi tehdä pidemmän päälle sairaaksi. Tämän kaiken vuoksi minulla on tätä nykyä nipullinen menetelmiä, joiden avulla saan uhkakuvia kehittelevän mieleni aisoihin – välillä toki vaihtelevalla menestyksellä, mutta kuitenkin.työkaluistani osoitti vastikään jälleen voimansa, kun olin kollegani kanssa työmatkalla, ja kirjauduimme iltamyöhään berliiniläiseen hotelliin. Kävi ilmi, että koko talosta oli ilmastointi rikki eikä sitä saataisi viikkoon kuntoon.Pidin sitätä ihan oikeana huolenaiheena. Lämpötila huiteli yötä myöten liki kolmessakymmenessä asteessa. Tylyn välinpitämättömän oloista virkailijaa tilanne ei kuitenkaan näyttänyt huolestuttavan pennin vertaa.Olimme maksaneet yöpymisemme, joten päätimme kokeilla, pystyisimmekö oleskelemaan huoneessa. Hiki virtasi pelkästään sängyllä istuskellessa. Aloimme kuumeisesti miettiä, mikä eteen. Kollegani pohti, mihin kaikkeen hän voisi vedota neuvotellessaan virkailijan kanssa. Minä harkitsin EU:n kuluttajasuojakortin lyömistä pöytään.hissiltä vastaanottotiskille mieleeni juolahti kuitenkin se ajatus, että kaikki voisi mennä myös hyvin. Niinpä tervehdin virkailijaa ja kerroin, että haluaisimme peruuttaa varauksemme ja saada rahat takaisin. ”Yes”, hän totesi välinpitämättömään tyyliinsä, ja muutaman minuutin kuluttua olimme matkalla viileämpään majapaikkaan.Jos on taipuvainen pelkäämään pahinta, on hyvä tarkistaa, että toivoo myös parasta. Se osio jää kovin helposti kielteisempien skenaarioiden jalkoihin. En tarkoita, että pitäisi heittäytyä siirappisen pakkopositiiviseksi tai hyväuskoisen sinisilmäiseksi – saati niin huolettomaksi, ettei pidä huolta asioista, joista pitäisi pitää huolta.Hyvä kontrollikysymys on pohtia, onko jotain, mihin voi oikeasti vaikuttaa ja kasvattaa siten sitä todennäköisyyttä, että käykin hyvin. Ja vaikka mitään konkreettista ei olisi sillä hetkellä tehtävissä, omiin ajatuksiinsa voi vaikuttaa: vaikka vain siten, että muistuttaa itseään siitä, että pahimman pelkäämisen lisäksi – tai jopa sijaan – toivoo parasta.