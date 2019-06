Elämä

Hampaidenpesu muistuttaa elintärkeästä rutiinista, joka unohtuu herkästi lomalla

Yksi keino näyttää olevan ylitse muiden, nimittäin rutiinien säilyttäminen.

lähdetään lomille ja reissuun, moni luulee, että kaikki tärkeä on mukana, kun on passi ja lompakko. Näin lääkärin näkökulmasta tutusta hokemasta puuttuu kuitenkin eräs tärkeä asia, nimittäin lääkkeet.Suomen Apteekkariliiton mukaan useampi kuin joka toinen täysi-ikäinen suomalainen käyttää säännöllisesti jotain lääkärin määräämää lääkettä. Suomessa asuu siis yli pari miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat kesälläkin muuta kuin luontoa ja linnunlaulua pysyäkseen kunnossa.säännöllinen lääkitys lipsahtaa pois mielestä. Jopa joka kolmas lääkitys ei toteudu lääkärin määräämällä tavalla.Kesäaika tuskin tekee ihmisistä erityisen unohtelevia. Kesän vetovoimassa vain on jotain joka vie mennessään. Moni tuppaa unohtamaan lääkkeet kotiin. Lääkärinä olen määrännyt satoja unohtuneita lääkkeitä pohjoiseen, laiturinnokkaan ja Ranskan reissuun.Osa muistaa pakata lääkkeet mukaan, mutta unohtaa käyttää niitä. Ne, jotka eivät käytä lääkkeitään kuten ne ovat määrätty, sairastuvat muita todennäköisemmin. Vakavimmillaan jo yhden tabletin unohtaminen voi johtaa sydäninfarktiin, verenmyrkytykseen tai muihin hengenvaarallisiin tiloihin.on perin inhimmillistä, mutta miten muistamista voisi helpottaa? Hoitoon ja lääkitysohjeisiin sitoutumista on tutkittu paljon ja muistamista helpottavia keinoja –kuten lääkeannostelijoita ja digitaalisia muistuttajia – on kehitetty arkikäyttöön.Silti yksi keino näyttää olevan ylitse muiden, nimittäin rutiinien säilyttäminen.Kun loma vyöryy päälle, huomaa miten arvokkaita ja jopa elintärkeitä tietyt rutiinit ovat. On helpompi muistaa ottaa lääkkeensä, kun sitoo lääkkeiden ottamisen johonkin toiseen rutiiniin, kuten hampaiden pesuun – ja pitää tästä kiinni oli sitten loma, reissu tai arki.rutiinit pysyvät tallessa, totutut tavat säilyvät paremmin yllä. Arjessa on paljon todella hyviä asioita, jotka kannattaa ottaa mukaan myös lomalle. Niitä ovat muun muassa se, että herää ihmisten aikaan, syö säännöllisesti ja muistaa ottaa lääkkeensä.