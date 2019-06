Kolmekymppinen Aino pelkää että isä hylkäisi, jos hän kertoisi naiskumppaneistaan: ”Omakuvani tuntuu pirstoutuneelta”

Elämä

Kolmekymppinen Aino pelkää että isä hylkäisi, jos hän kertoisi naiskumppaneistaan: ”Omakuvani tuntuu pirstoutu

Ainon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aino

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eikä hän

En ole vieläkään itse kertonut enkä todennäköisesti kerrokaan. Perhe on saanut muuta kautta kyllä tietää. Homouteni on meillä eräänlainen tabu. Kaikki tietävät, mutta siitä ei saa puhua. Uskovaiset vanhempani suhtautuvat homouteen erittäin kielteisesti. Emme ole sisarusten kanssa omasta seksuaalisuudestani puhuneet, mutta heidän suhtautumisensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on hyvällä tavalla neutraalia. (Mies, 29)

Osasin varautua negatiiviseen asenteeseen, mutta tunsin itseni yksinäiseksi ja kummalliseksi. Koin, että he [vanhempani] pitivät minua sairaana ja häpesivät ajatusta siitä, että olisin joskus avoimesti homoseksuaali. Perheeni ei laittanut minuun välejä poikki ja tiedän, että he rakastavat minua edelleen. Kumppaneistani he eivät ole koskaan halunneet kuulla ja tiedän, että he eivät edelleenkään hyväksy homoseksuaalisuutta, vaikka haluavatkin olla kanssani jonkin verran tekemisissä. (Nainen, 27)

Äiti ei lopulta

Isälleen Aino

Pääkaupunkiseudun seurakuntien pystyttämä halauspiste on Helsinki Prideen kuuluvassa Kaivopuiston Puistojuhlassa lauantaina 29. kesäkuuta kello 14–18.

seksuaalinen identiteetti tuli äidin kanssa puheeksi ensimmäisen kerran 17-vuotiaana. Ainon tyttöystävä oli jättänyt hänet.”Tulin itkuisena kotiin ja sanoin äidille vain, että oli huono päivä”, Aino kertoo.Äiti ei antanut periksi vaan painosti tytärtään kertomaan, mikä tätä vaivasi. Lopulta hän paljasti eronneensa ensimmäisestä tyttöystävästään. Äidin reaktio oli tyttärelle järkytys.”Hän uhkasi kertoa muullekin perheelle ja heittää minut ulos kotoa.”Aino muistaa, kuinka häntä yhtä aikaa hävetti ja sattui. Hän suri sekä eroa että sitä, ettei äiti ollut hänen tukenaan.”Muserruin täysin”, hän kertoo nyt, toistakymmentä vuotta myöhemmin.Aino ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska asia on hänelle edelleen arka ja kivulias. Hän uskoo asian olevan vaikea myös hänen läheisilleen, joita hän haluaa varjella.vapaaehtoiset vanhemmat ja isovanhemmat jakavat Helsingin Pride -puistojuhlassa hyväksyviä halauksia sateenkaari-ihmisille, jotka ovat kokeneet torjuntaa perhesuhteissaan.Idea halaajavanhemmista syntyi alun perin Feministinen kirkko -Facebook-ryhmässä. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen ansaitsee hyväksyvän vanhemman halauksen sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistään riippumatta. Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty onnistuneesti Pride-tapahtumissa maailmalla.Aino aikoo mahdollisesti mennä Kaivopuistoon halattavaksi.”Ajatus siitä, että joku ihminen kohtaa minut kokonaisena, tuntuu hyvältä”, hän sanoo.on noin kolmikymppinen helsinkiläisnainen. Hän kävi kristillistä koulua, sillä hänen vanhempansa kuuluivat uskonnolliseen yhteisöön. Teini-iässä hän siirtyi lukioon, jossa kaverit tulivat häntä paljon vapaamielisemmästä taustasta.”Silloin havahduin itsekin, etten ole koskaan ollut kiinnostunut pojista”, hän kertoo.Lapsuudenkodissa oli vallinnut niin voimakas heteronormatiivinen asenne, ettei hän ollut aiemmin tullut ajatelleeksi koko asiaa.”Vanhempieni kanssa on ollut helpompi puhua siitä, etten ole uskossa kuin siitä, etten ole hetero”, Aino sanoo.ole ainoa. HS kysyi alkuviikosta lukijoilta, ovatko he kokeneet torjuntaa seksuaalisen suuntautumisen vuoksi lapsuudenkodissaan.Kyseessä ei ole edustava otos. Kyselyyn vastasi nimenomaan ihmisiä, joille perhesuhteet ovat aiheuttaneet pahaa mieltä tai vaikeita tilanteita. Joukossa oli myös niitä, joiden vanhemmat olivat lopulta hyväksyneet asian. Vastauksia tuli lähes sata.Moni kertoi pettyneensä vanhempiensa negatiiviseen reaktioon. Joillekin reaktio jätti jäljen niin, että välit perheeseen ovat jääneet pysyvästi etäisiksi.heittänyt Ainoa ulos eikä kertonut asiasta isälle tai muille sukulaisille. Aihe jäi kuitenkin vuosiksi henkiseksi möykyksi äidin ja tyttären välille. Pikku hiljaa äiti alkoi teoillaan hyvittää asiaa: Auttoi esimerkiksi yhden eron jälkeen Ainon taloudellisesti jaloilleen.”Pari vuotta sitten äiti sitten otti asian puheeksi. Pyysi anteeksi ja sanoi, että asia on vaivannut häntä”, Aino kertoo.Äiti myös kertoi kuinka pettynyt oli siihen, ettei voi saada lapsenlapsia tai nähdä tytärtään perinteisessä roolissa äitinä ja vaimona.”Olin tyytyväinen, että äitini prosessoi asiaa, mutta tuntui se myös pahalta, ettei hän itsestäänselvästi halunnut antaa minulle vapautta vain löytää itseäni”, Aino sanoo.ei ole asiasta kertonut vieläkään. Kynnys tuntuu korkealta, koska isä esimerkiksi vastustaa tasa-arvoista avioliittoa. Aino kannattaa sitä julkisesti. Aino arvelee, ettei isä edes haluaisi tietää, vaikka epäilisikin jotain.Tilanne tuntuu kurjalta, sillä Aino oli koko lapsuutensa isänsä kanssa läheinen, ja he näkevät säännöllisesti.”Olen tuonut kumppaneitani tapaamaan isääni, mutta he ovat hänelle vain kavereita tai kämppiksiä”, Aino kertoo.Hänestä tuntuu, ettei isä halua tuntea häntä kokonaisena ihmisenä, vaan vain sen puolen, joka vastaa hänen omaa arvomaailmaansa. Ainon mahdollisesta seurustelusta isä ei ole koskaan kysynyt mitään.”Kun olen isäni kanssa, tuntuu, että olen joku muu kuin oikeasti olen. Omakuvani tuntuu pirstoutuneelta.”Aino on viime aikoina julkisesti tukenut transihmisten oikeuksia. Hänestä tuntuu kuin isä olisi muuttunut kylmemmäksi ja etäisemmäksi. Se näkyy siinä, ettei isä katso häntä silmiin eikä naura hänen vitseilleen samoin kuin ennen.Aino miettii ääneen, mitä tapahtuisi, jos kertoisi isälleen. Hänellä on nyt jo vahva turvaverkko muita ihmisiä, mutta isä on ainoa isä.Miltä tuntuisi, jos isä ei haluaisi enää tavata häntä? Aino pohtii sitä ja häntä alkaa itkettää.”Se olisi ihan kauheata”, hän saa sanottua.