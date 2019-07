Elämä

Loma on haaste perheellisen seksielämälle

Onneksi kotoa löytyy lukollisia tiloja, kuten kylpyhuone. Sinne ei siis lukita lapsia, vaan mennään itse.

lapset eivät ole kou­lussa, he ovat kotona. Kesällä tilanne jatkuu pitkään. Meillä lapset ovat onneksi sen ikäisiä, että saat­tavat saada oma­toimi­sesti pää­hänsä lähteä poru­kalla pihalle. Sillä hetkellä, kun ovi heidän peräs­sään sulkeu­tuu, kaikki työt ja toimet saavat jäädä. Ei tarvitse erikseen kumman­kaan toista vokotella, vaan sitä tietää, että tilaisuuteen on tartuttava välittömästi. Juostessa kohti sänkyä ehtii hyvin riisua. Koskaan ei tiedä kuinka nopeasti ne pikku penteleet tulevat takaisin.ihmisillä on sellainen makuuhuone, jossa ei nuku lapsia. Meillä ei. Tuskin koskaan meillä tulee olemaan varaa niin isoon asuntoon, jossa kaikilla olisi oma huone. On siis otettava ”parisuhdeaika” silloin kun se avautuu – tai sitten aikaa on järjestettävä.Ei sillä, että itse tietäisin jotain kaksoiselämästä, mutta kavereilta olen kuullut, miten poskettoman kiireisetkin ihmiset pystyvät järjestämään hämmästyttävän usein mahdollisuuden harrastaa sitä kauneinta salarakkaansa kanssa. Se vaatii järjestelyjä ja sopimista. Samaa asennetta suosittelen parisuhteisiin.Kun lapset pyörivät ympärillä, ei juuri ole mahdollista odottaa sellaista hetkeä, jolloin halu spontaanisti syttyy. On järjesteltävä aika ja paikka ja harrastettava seksiä juuri silloin. Muuten jää saamatta. Tämä tietysti kysyy motivaatiota.Minusta on ehdottomasti parisuhteelle parempi tilanne se, että seksiä tekee koko ajan mieli, mutta sille ei meinaa millään löytää mahdollisuutta kuin se, että oltaisiin aina kaksistaan sohvalla, mutta tehden mieluummin kaikkea muuta kuin koskettelua ja muita lihallisia aistinautintoja.kalenteriseksin kannattaja. Kesäaikaan kalenteri on väljempi, joten lounasseksille löytyy helpommin kolo. Mutta ne lapset. Mihinkä ne työntäisi? Onneksi kotoa löytyy lukollisia tiloja, kuten kylpyhuone. Sinne ei siis lukita lapsia, vaan mennään itse.Olisihan se ihanaa, jos voisi aina halutessaan järjestää oikein täydellisen pitkän yhteisen illan, jossa seksille olisi kaikki maailman aika ja se jatkuisi koko yön. Suurin haaste iltaseksille ainakin meillä on se, että minä nukahdan usein ennen lapsia, jotka kukkuisivat kuinka pitkään tahansa. Ja jos niitä yrittää nukuttaa hyvissä ajoin, nukahtaa itse viereen.Seksiä on vaikea harrastaa, jos ei ole hereillä. Ei toki mahdotonta, mutta takuulla se on antoisampaa sen verran virkeänä, että saa viritettyä itsensä kunnon kiimaan.se haavekuva spontaanista seksistä on epäkäytännöllinen siksikin, että yleensä ihminen kaipaa kiihotusta. Jos lähtee kuivilta suorittamaan, voi kokemus olla aika tylsä. Se taas laskee motivaatiota järjestää aikaa ja tilaa seksille.Taatuin tapa saada parempaa seksiä on kiihottaa ja kiihottua mahdollisimman paljon. Taatuin tapa saada enemmän seksiä on se, että seksi on niin hyvää, että tekee kaikkensa sen järjestämiseen. Vaikka edes viisi minuuttia suihkussa samalla kun olohuoneessa pelataan Fortnitea.