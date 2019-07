Elämä

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja kustannustoimittaja.

jaetaan mieluusti monia huonoja neuvoja.Yksi niistä kuuluu, että hoida itsesi ensin kuntoon ja ala deittailla vasta sitten.Toisin sanoen ihmisen pitäisi löytää henkinen tasapaino, jättää taakseen itsetunto- ja mielenterveysongelmat, muuttua positiiviseksi ja onnelliseksi ja alkaa vasta sen jälkeen etsiä parisuhdetta.Totta kai on olemassa sellaisiakin ihmisiä, joille tuo on hyvä neuvo. Jos ammattilainen sellaisen antaa, sitä on syytä noudattaa. Mutta yleisohjeena se on aivan kohtuuton.ylipäänsä tylsä ajatus, että rakkaus kuuluisi vain ihmisille, joilla menee muutenkin hyvin. Se on huonoa elitismiä.Hyvä parisuhde ei synny siitä, että kummankin tunne-elämä on jo valmiiksi erinomaisessa kunnossa, vaan siitä, mitä ihmiset saavat toisensa tuntemaan. Myös hajalla oleviin ihmisiin rakastutaan.Toki parisuhde voi auttaa tekemään ihmisestä tasapainoisemman ja positiivisemman.Kannattaa muistaa, että hyvin merkittävällä joukolla ihmisiä on aina keskimääräistä heikompi itsetunto jo ihan tilastollisista syistä.Sitä paitsi parisuhteessa elävät ihmisetkin alkavat joskus voida huonosti, eikä kukaan julista, että silloin on harkittava eroa. Sen sijaan usein ihaillaan pariskuntia, jotka pysyvät yhdessä vaikeuksienkin keskellä.tästä huolimatta ei ole yleensä hyvä idea ottaa ensimmäisillä deiteillä esiin omia traumaattisia kokemuksia, pahan olon tunteita, pelkotiloja, mielenterveysongelmia tai vastaavia.Se voi tuntua rehelliseltä ja suoralta. Mutta ainakin itse pidän ensimmäisissä treffeissä juuri kepeydestä ja kevyestä optimismista, ja jos hankalia aiheita käsitellään kovin pitkään, deittien sävy muuttuu helposti raskaaksi.Kun kohtaan jonkun ensimmäistä kertaa kasvotusten, toivon kohtaavani nimenomaan tyypin hienot ja hauskat piirteet. Useimmiten ihmisessä on kiinnostavampia ja tärkeämpiä puolia kuin hänen ongelmansa.