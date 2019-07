Elämä

Loukkaantuiko joku vitsistäsi? Se ei kerro sananvapauden kaventumisesta vaan sen laajentumisesta

Huumori

Ihmisten naurattaminen on voimakasta manipulaatiota ja siten vallankäyttöä.

Huumori on lajillemme tärkeä sosiaalinen keino, jolla on selkeä funktio: sillä voidaan yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Myös