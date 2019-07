Elämä

Hyvinvointimme kärsii kaupungissa, ja siihen löytyy syy ihmislajin historiasta

Näin

Tämä

Energisyys ja elinvoimaisuus lisääntyvät jo pienen kävelyretken seurauksena.

Ollessaan tekemisissä luonnon kanssa ihmiset ovat anteliaampia.

Luonnossa

Metsä