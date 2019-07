Elämä

Eikö seksi kiinnosta? Haluttomuuteen on kehitetty ihmelääkettä, mutta se ei poista ongelman syytä

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti.

uutisoitiin Yhdysvalloissa myyntiluvan saaneesta pistoshoidosta Vyleesistä.Sen tarkoitus on hoitaa pitkittynyttä seksuaalisen halun puutetta, joka häiritsee ihmistä itseään, tässä tapauksessa naisia.Huokaisin lukiessani syvään. Tutkimustuloksissa pisti silmään esimerkiksi se, että lääkkeestä hyötyi 25 prosenttia sitä kokeilleista ja placeboa saaneista 17 prosenttia.Toiseksi mieleeni nousi dystooppisia kuvia: Ihminen käy ostamassa seksuaalista halua lisäävää lääkettä. Kumppani ei nosta katsettaan puhelimesta, kun ihminen tulee kotiin. Tunnelma on ollut kireä pitkään.Ihminen piikittää itseään vatsaan ja varautuu tuttuun sivuoireeseen eli pahoinvointiin. Lääkkeen vaikutusta on odoteltava 45 minuuttia, joten hän tekee aikansa kuluksi kotitöitä. Sitten hän sanoo kumppanilleen: ”Nyt voidaan mennä.”olen päässyt tunnesiirapin makuun, kerronpa myös toisenlaisen tarinan.Ihminen on kokenut pidempään seksuaalisen halun puutetta. Hänellä on kaikki muuten hyvin, eikä lääkärissäkään löytynyt tilanteelle selitystä.Ihminen alkaa tehdä tietoisen läsnäolon harjoituksia. Hän saa houkuteltua kumppanin tekemään niitä kanssaan, mikä lähentää heitä. Pari käy myös työstämässä ajatuksiaan terapiassa.Eräs ilta ihminen on ollut kolme varttia kumppaninsa kainalossa, on juteltu ja silitelty. ”Miten olisi”, ihminen kysyy.ei ole utopiaa. Muun muassa tietoisen läsnäolon harjoituksista halun puutteen hoidossa on saatu hyviä tutkimustuloksia.Juttelemisesta ja mindfulnessista ei toki ole patenttiratkaisuksi, enkä sano, että lääkkeiden kehittelyä ei pidä jatkaa.Seksuaalisen halun puutteeseen on lukuisia syitä, ja jokainen sitä kokeva on oma yksilönsä –Ihmelääkkeen odotuksen soisin kuitenkin loppuvan. Tuskin tulee lääkettä tai metodia, joka tehoaisi monisyiseen ongelmaan ilman jonkinlaisen henkisen työn tekemistä.