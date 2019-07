Näin saat kotimaisista marjoista terveyshyödyt irti – herkkä C-vitamiini hupenee, jos pakastuksessa tai sulatuksessa tekee virheitä

Elämä

Terveyttä marjoista

1. Mikä kotimaisista marjoista on terveellisin? Kaikki marjat ovat terveellisiä, sanoo ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta. ”Yhdessä marjassa on enemmän C-vitamiinia, toisessa taas flavonoideja. On mahdotonta sanoa, mikä on kaikkein terveellisin marja.