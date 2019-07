Elämä

Vahvan ihmissuhteen paljastaa korjaustyö, ei ongelmattomuus

”Tätä

On

Hauraammissa

Hyvin

on tosi vaikea sanoa, mutta sanon silti. Jäi vähän harmit­tamaan viime kerta. Tuntui, ettet oikein kuul­lut sitä, mitä yri­tin sanoa.”Ilah­dun joka kerta, kun psyko­terapia­poti­laani kertoo, että joku vuoro­vaiku­tuksemme kohta on jäänyt vaivaa­maan. Juuri samai­sessa kohdassa testataan luottamusta myös läheisten kanssa: miten olemme toistemme kanssa silloin, kun yhteisestä vuorovaikutuksesta on jäänyt jollekin ikävä olla.Sillä juuri hankalan kohdan esille ottaminen kuvaa ihmissuhteista jotain hyvin tärkeää ja toiveikasta.valtavan tavallista luulla, että hyvät perhesuhteet, onnelliset parisuhteet, turvallinen vanhemmuus tai toimivat psykoterapiasuhteet olisivat ongelmattomia. Moni kuvittelee, että hyvissä ihmissuhteissa kuuluu olla aina mukavaa ja vuorovaikutus on iäti ymmärtävää.Hyvien ihmissuhteiden testikohta on kuitenkin katkoksissa. Hetkissä, jolloin yhteys toiseen katkeaa, mitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu väistämättä. Toista ei ymmärrä, toisen sivuuttaa vahingossa, keskittyy liikaa itseensä tai tekee väärintulkintoja omista vaikutteista käsin. Katkos syntyy silloin, kun koetaan, ettemme ole samalla puolella, emmekä tule tarpeissamme ja tunteissamme ymmärretyiksi.Tutkimuksissa ihmissuhteisiin liittyvien katkosten merkitystä on ymmärretty ja ratkottu runsaasti. Keskeiseksi ei nouse yhteyden katkottomuus, vaan se, miten suhteessa osataan korjata syntynyttä katkosta. Turvallisesti vanhempaansa kiintynyt lapsi uskaltaa ilmaista kiukkuaan ja pettymystään myös omaa vanhempaansa kohtaan. Vanhempi kykenee riittävän hyvin vastaanottamaan lapsen kokemusta, tyynnyttämään sitä ja korjaamaan katkosta. Hyvässä parisuhteessa murheita ei lakaista maton alle vaieten ne kuoliaaksi. Ongelmat voidaan ottaa yhteiseen tarkasteluun, vaikka toisen näkemys ja kokemus tuntuisivatkin hankalalta.ihmissuhteissa konflikteja ja yhteyden katkosten ilmaisua vältellään ja varotaan. Omaa loukkaantumista tai pahaa oloa ei voi ilmaista, jos ei ole luottoa siihen, että suhde kestää sen käsittelyn. Yhtä lailla katkokset voivat eskaloitua räjähdyksiin, uhkauksiin ja hylkäämiseen, mikä vain vahvistaa jo koettua turvattomuutta. Kun ei ole kokemuksia siitä, että myös erillisyyttä ja hankaluutta voidaan käsitellä yhdessä ja samalle puolelle päätyen, pyrkii selviytymään hyökkäämällä tai vetäytymällä.Loukkaantumisesta tai yksin jäämisen kokemuksista kertominen merkitsee aina, että pitää suhdetta tärkeänä ja että toivoo päätyvänsä kumppanin kanssa samalle puolelle. Korjaamistyön tärkeimmät rakennusaineet ovat hankaluuden huomaaminen, kohti meneminen ja yhdessä korjaaminen. Korjatessa on olennaista mennä katkoksen läpi, ei yli tai ali. Se merkitsee toisen kokemuksen kuulemista ja vastaanottamista. Keskeistä on kantaa myös oma pala vuorovaikutuksen vastuusta. Emme suinkaan aina loukkaa tahallamme, mutta se ei tarkoita, etteikö toinen voisi kokea tilannetta haavoittavana.korjattu kupru ennemmin vahvistaa kuin heikentää suhdetta. Aina kun koemme tulevamme kuulluksi, rauhoitumme ja tyynnymme. Silloin myös omat korvamme aukenevat kuulemaan tarkemmin toista osapuolta. Suhde, jossa saa mennä pieleen ja jossa on tilaa korjata, on joustavuudessaan turvallisen vahva. Myötä- ja vastamäessä.