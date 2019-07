Elämä

Ihmiset ovat erilaisia lukemattomin eri tavoin, mutta yhdessä asiassa he ovat samanlaisia

Ihmisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisiä

Ihmisiä

on kahden­laisia. Toiset pese­vät aina meik­kinsä ennen nukku­maan­menoa, toiset eivät kos­kaan. Okei myön­netään: kaikki eivät ole ääri­päissä. Tiedän kui­tenkin yhden kaverin kaverin, joka ei ole kos­kaan mennyt meikit naa­massa nukkumaan. Itse en ole koskaan juhlista kotiin tultuani kulkenut kylpyhuoneen kautta muuten kuin kondomin hakeakseni.Ihmisiä on kahdenlaisia. Toiset nauttivat rutiineista, toiset ajaa hulluuteen se, jos päivät toistuvat samankaltaisina. Erään perheen lapset edustavat toinen toista, toinen toista ääripäätä. Koeta siinä sitten löytää molemmille kivaa lomapäivää, kun toinen haluaisi oleilla kotona, jolloin toisen päälle kaatuvat seinät.on kahdenlaisia. Toiset nauttivat järjestyksestä, toiset eivät osaa pitää järjestystä yllä, vaikka yrittäisivät. Minä en ole koskaan suostunut alistumaan siivousihmisten yritykseen selittää, että heidän tapansa on oikea.Ei sellaista yleissääntöä ole, että sukat on vietävä heti pyykkikoriin. Esimerkiksi minulle tulee usein innostushiki, jos vaikka luen tai kirjoitan. Silloin tapaan heittää hikiset sukkani kaaressa keskelle olohuoneen lattiaa, sillä siitä ne huomaan ja muistan jonain kauniina päivänä joutessani viedä pyykkikoriin.on kahdenlaisia. Toiset haluavat istua ruokapöydän ääressä omalla paikallaan, toisille sellainen jämähtäminen edustaa pelottavaa luisua porvarillisuuden ja sovinnaisuuden maailmaan, josta ei enää nousua ole. Turvallisempaa on syödä pöydän alla tai seisaaltaan.Ihmisiä on kahdenlaisia. Toiset pakkaavat vaatteensa tiivisti tai jopa vakuumiin, toiset heittelevät randomisti vaatteita myttyyn matkalaukkuun. Sen saa sitten helposti kiinni asettumalla matkalaukun päälle päinmakuulle tai kontilleen ja tunkemalla reunoista ulos pursuavia tekstiilinpilkahduksia sisään.Vanhin lapsemme on lempimatkaseuraani. Hän on kyvyiltään aivan aikuisen veroinen, mutta hauskempi, luotettavampi ja sopeutuvaisempi. Mutta tuskin voisimme pakata samaan laukkuun. Minä en edes tiedä, miten vaatteet saa viikattua niin littanaksi. En ole koskaan jaksanut yrittää.on kahdenlaisia. Toiset tietävät tavaroiden sijainnin, koska ovat laittaneet ne omalle paikalleen. Toisten tavaroilla ei välttämättä ole omia paikkoja. Ne vain ovat siinä, mihin ne sattui laskemaan. Olen käyttänyt elämässäni hämmästyttävän määrän aikaa näiden esineiden etsimiseen: sakset (voivat olla ihan missä tahansa), desimitta (unohtunut johonkin jauhopussiin), puhelin (voi olla myös kodin ulkopuolella) ja silmälasit (ovat voineet kadota esimerkiksi päähän, jos ne ovat niin puhtaat, ettei niitä paljain silmin huomaa).on kahdenlaisia. Toiset ajattelevat, että lapset sotkevat, toisten mielestä lelut ovat kätevästi esillä leikin jatkua. Mutta siinä asiassa kaikki ihmiset ovat samanlaisia, että kun heidät ottaa vauvana syliin, heidän päätään vasten on ihana laittaa nenä.