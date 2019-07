Lukijat kertoivat vinkkinsä arkiruokailuun – Hanne Honkasen perhe suunnittelee ateriat kuukaudeksi etukäteen, ja jokainen saa lempiruokaansa

Elämä

Arkiruokarumba ratkeaa suunnittelulla

Helsinki-Vantaan

”Kun ruoka on etukäteen suunniteltu, riittää, että arjen keskellä vain toteuttaa suunnitelmat.”

Kesälomalla

Ruokaa ei

”Ruoka kelpaa nelivuotiaalle tyttärellekin paremmin, kun hän tietää, että huomenna on hänen lempiruokaansa.”

Ruokien suunnittelu

Lukijat jakoivat arkiruokavinkkinsä

”Yksi hyvä kikka on pitää pakastimessa ja kuiva-ainekaapissa asioita, joista loihtii aterian alle 15 minuutissa.” Nainen, 32

”Kastikkeet voi säästää ja luoda täysin erilaisen annoksen seuraavalla kerralla. Jos tekee kebakoita riittävä määrä, voi ylijääneistä tehdä myöhemmin vaikka grillillä hodareita. Jos on jäänyt kanaa tai kalaa yli, voi seuraavalla kerralla laittaa tortillojen väliin, lisätä vähän juustoa ja tehdä quesadillat. Ehkä juju on enemmänkin pitää hauskaa sillä, mitä on, kuin järjestelmällisesti suunnitella itsensä hengiltä.” Nainen, 41

”Koko seuraavan viikon työlounaiden ja muutaman illallisen valmistus sunnuntaina vähentää kiireisten työpäivien taakkaa. Alkuviikosta syödään paljon tuoreita ruokia ja loppuviikosta keittoja. Viikonloppuna ruoanlaitto onkin nautinto, koska aikaa riittää.” Nainen, 23

”Lapset tekevät itse ruokaa. Ruoanlaitto on nopeampaa, kun kokkeja on monta. Isossa keittiös­sä tämä on myös mahdollista. Kaapissa on aina muun muassa linssejä, valmiiksi kypsennettyjä papuja ja muita raaka-aineita, joista ruoan laittaminen onnistuu nopeasti.” Nainen, 44

”Keitän kerralla isomman määrän perunoita, riisiä tai kvinoaa, ja valmistan siitä salaatteja ja aterioita vaihtelevasti.” Nainen, 52

”Tarpeen vaatiessa pinaattiletut, puolukkahillo ja raejuusto pelastavat päivän.” Nainen, 40