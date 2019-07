Kotkan kaupunginpuutarhuria sättivät niin asukkaat kuin poliitikotkin, mutta sitten tapahtui käänne – Nyt kaupunki kahmii palkintoja Suomen näyttävimmillä puutarhoilla

Elämä

Piippujen varjosta puistokeitaaksi

Näky

Tänä

”Hyvä puisto on sellainen, jossa ihminen kokee sydämessään, että tänne hän haluaa palata.”

Kaupunginpuutarhuri

Laaksonen

Laaksonen

”Paikallislehden mielipidepalstoilla kysyttiin, miksi hullun puutarhurin annetaan mellastaa täällä.”

Harva

Suomessa kaupungit huolehtivat puistoistaan hyvin vaihtelevasti, Laaksonen sanoo.

Kotkan

”Olen pilannut elämästäni 36 kevättä ja alkukesää tämän ammatin takia. Pilaan vielä yhden, ja sitten jään eläkkeelle.”

Laaksosen

Nyt