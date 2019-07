Lähes kaikki nuoret miehet kokevat erektio-ongelmia, mutta osalle kehittyy haluttomuuden kierre – Sen voi estää omalla toiminnalla, sanoo seksuaaliterapeutti

Elämä

Lähes kaikki nuoret miehet kokevat erektio-ongelmia, mutta osalle kehittyy haluttomuuden kierre – Sen voi estä

Puhumattomuus erektiovaikeudesta voi johtaa haluttomuuden kierteeseen parisuhteessa.

”Erektion satunnainen lerpahdus seksin aikana pitäisi normalisoida - -, kyse ei ole silloin erektiohäiriöstä. Erektion häviämiseen voi olla erilaisia tilannekohtaisia syitä. Pojat eivät ole mitään erektiokoneita. Tämän perustiedon puuttuminen osasta terveystiedon kirjoja on mielestämme poikanäkökulmasta huomattava puute.”

Haluttomuutta on yhä enemmän myös lapsettomilla 20–30-vuotiailla pareilla.

Kysyjiä huolestutti erityisesti se, mitä tehdä, kun oma tyttöystävä ei kiinnosta.

Vain harvoin halua voi kuvata ehdottomasti, sanoa haluavansa sataprosenttisesti tai olevansa täysin haluton.

Parhaimmillaan seksi on joka kerta uudelleen tutkimusmatka omaan ja mahdollisen kumppanin nautintoon.