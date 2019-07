Elämä

Entisen reppureissaajan tunnustus: Olin urpo

Kirjoittaja on suomalainen stand up -koomikko, joka odottelee kovasti uusia raideyhteyksiä Suomesta maailmalle.

viikkoa kesästäni on kulunut kiertueella. Kesäisessä Suomessa matkaaminen on jälleen palauttanut mieleen sen, miten loputon määrä maassamme on hienoja paikkoja, mahtavaa porukkaa ja kiehtovia tarinoita.Sekä sen, miten totaalinen urpo olin matkaillessani parikymppisenä. Tuolloin olin nimittäin sitä mieltä, että ainoa oikea tapa matkustaa on lähteä reppureissaamaan kaukomaille. Ja että ylipäätään oikea tapa elää on se, että on mahdollisimman kaukana kotoa. Olin travelleri henkeen ja vereen.reissuistani kadu. Kaakkois-Aasian viidakot ja Itä-Euroopan brutalistiset maisemat olivat kokemisen arvoisia.Paikallisten ihmisten tapaaminen laajensi maailmankuvaani reippaasti. Hyvinvointivaltion asukin on aidosti hyvä nähdä, miten nelilapsinen laolaisperhe voi selvitä viiden dollarin kuukausiansioilla.Mutta jälkikäteen katsottuna pidän tuolloista itseäni hyvin ärsyttävänä ja koko reppureissauskulttuuria kyseenalaisena.Ilmeisin ongelmallinen puoli on tietysti luonnolle aiheutuva tuho: lentäminen ja turismi aiheuttavat yhdessä valtavan kuormituksen ekosysteemille. Ymmärtämättömyyttä oman elintavan tuhoisuudesta pahentaa se, että reppureissaajien keskuudessa halu tutustua vieraisiin maihin pyhittää herkästi kaikki negatiiviset vaikutukset.oli vikaa. Pidin Suomea tylsänä ja mielenkiinnottomana. Kyse ei edes ollut siitä, että elämäni Suomessa olisi ollut oikeasti jotenkin erityisen surkeaa. Minulle oli vain myyty ajatus siitä, että muualla on aina paremmin.Ja juuri tuo sana, myyminen, hävettää minua koko kuviossa jälkikäteen eniten. Reppureissausturismissa on kyse samanlaisesta massailmiöstä kuin missä tahansa turismissa, mutta se vain osataan markkinoida ovelasti. Reppureissausta myydään hyvin individualistisena, määrittelemättömällä tavalla aidompana tapana matkustaa kuin muuta turismia.Näin minäkin päädyin kummalliseen tilanteeseen, jossa matkustin samaan paikkaan kuin kaikki muutkin, tein siellä samat jutut kuin kaikki muutkin ja silti ajattelin, että onneksi en ole niin kuin kaikki muut.Jotenkin onnistuin uskottelemaan itselleni, että minä en sentään ole niin helposti vietävissä kuin lomalennon suoraan uima-altaalle ottanut pakettimatkapoppoo. En vain nielaissut koukkua. Minä omatoimisesti hamusin sen suuhuni.Siksi olen hyvin iloinen nykytilanteestani, jossa olen yhtä onnellinen ja kiinnostunut ympäristöstäni riippumatta siitä, olenko Suomussalmella vai Phnom Penhissä.