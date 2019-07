Elämä

Rakastettu voi esittää yhden huonon kysymyksen

Miksi

Ihmiset muuttuvat, mutta rakkauden toivoisi säilyvän.

Sitten

Luulen

rakastat minua?En ole onneksi kuullut kysymystä yhdeltäkään rakastetultani. En ole itse esittänyt sitä, enkä haluaisi joutua vastaamaan siihen. Se on huono, jopa vaarallinen kysymys.Pystyisin ehkä kertomaan, mikä toisessa herätti alun perin huomioni tai mihin ensiksi ihastuin. Hauska yksityiskohta pukeutumisessa, vapaaehtoistyön tekeminen, kiinnostuneet vilkaisut kohti minua. Ne eivät kuitenkaan olisi vastauksia kysymykseen, miksi rakastat minua juuri nyt.Ei tuntuisi myöskään oikealta puhua toisen ominaisuuksista. Koska näytät niin upealta. No loppuuko rakkaus, jos ulkonäköni muuttuu?Entä jos en joskus enää keksikään vastausta? Ihmiset muuttuvat, mutta rakkauden toivoisi säilyvän.Ennemminkin se on mennyt niin päin, että omat tunteeni saavat toisen pienet ominaisuudet näyttämään ihastuttavilta.ovat vähän liian analyyttiset vastaukset: koska varhaislapsuudessani oli tällaisia ja tällaisia kokemuksia, koska tapasin sinut keskellä pahaa kriisiä, koska toistan rakkaussuhteissani samaa kuviota.Jos minulla olisi varaa pitkäkestoiseen terapiaan, osaisin ehkä antaa psykologisiin syihin pureutuvia vastauksia. Vastaukset vain voisivat ärsyttää kysyjää, vaikka ne olisivat totta – tai ehkä nimenomaan silloin, kun ne olisivat totta., että tosipaikan tullen vastaisin kysymykseen jotain epä-älyllistä mutta herttaista, kuten ”koska teet minut onnelliseksi” tai ”koska luoksesi on aina niin hyvä tulla”.Sitten pitäisi vain toivoa, ettei toinen jaksa seuraavaksi tivata, miksi hän tekee minut onnelliseksi tai miksi hänen luokseen on niin hyvä tulla.Parempi varmaankin olla kyselemättä ja vastailematta. Ehkä rakkauden takaa ei ylipäänsä pitäisi etsiskellä mitään. Rakkaus on loistava perustelu sille, miksi tekee mitä tekee, mutta sitä itseään ei kannata ryhtyä perustelemaan.