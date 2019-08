Elämä

Aina joku haluaa alistaa muita

Jimoh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistyön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmislaji

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

John Lennonin