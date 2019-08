Elämä

Vanhoissa putkistoissa saattaa muhia keuhko­kuumetta aiheuttava bakteeri: Vettä pitäisi aina valuttaa ennen su

Vedessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bakteerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Legionella

Suurin

Legionellan

Tavallisimmillaan

Legionellabakteerin

Vesijohtovesi