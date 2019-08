Elämä

Veeran ystävä ei huomioinut edes hänen lapsensa syntymää – Huonon ystävyyden voi lopettaa, neuvoo psykologi

Helsinkiläisellä Veeralla on ystävä, jonka hän on tuntenut toistakymmentä vuotta. Jos heitä nyt ystäviksi voi sanoa. Jo pitkään yhteydenpito on tuntunut Veerasta kuormittavalta. Yksipuoliselta.