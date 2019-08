Elämä

Hikoilen yöt mieheni kainalossa – ja se tekee minusta maailman onnellisimman vaimon

Mieheni

Unihengitysten äänimaisema tuntuu taialta, joka sitoo ihmiset yhteen.

Meidän

Silloin

Neuvola opetti, ettei vanhempien sänkyyn ole asiaa.

Olen

Joidenkin

Olen maailman onnellisin vaimo, kun saan näin nukkua!

Joidenkin

antaa nukkua kaina­lossaan, aina.Joskus hänen kätensä puutuu tai minun vanhoja lonkkiani kolottaa, joten vaihdan kainaloa. Painajaisiin on helpompi herätä, kun on iho ja tuoksu turvana, eivätkä suden hetkinä valvoen vietetyt pitkät tunnit ahdista, kun on rakkaan läheisyydessä, poski rintaa vasten hioten.sängyssämme nukkuu myös pienväkeä. Ystäväni jaksoi asiaa äimistellä. Hän ei ole perhepeti-ihmisiä edes sen vertaa, että olisi antanut taaperon nukkua vieressä. Saati isomman lapsen. Minun kanssani hän kyllä on nuoruuden viikonloppuyöt viettänyt samassa sängyssä nukkuen.Koska olen oikea laumanukkuja, saatoin nuorempana levittää lattialle patjameren ja haalia kaikki kynnelle kykenevät kaverit meille nukkumaan. Kuorsausten ja unihengitysten äänimaisema tuntuu taialta, joka sitoo ihmiset yhteen.kun itse tekemä lapseni oli vielä ihan pieni ja nukkui sylissäni lusikassa, tunsin siitä kiitollisuutta joka yö. Miten onnellisuutta erittyi hänestä minuun ihon kautta ja imeytyi kaikkialle ruumiiseeni. Pidin vähintään nenää kiinni hänen niskassaan tai selässään ja se yhteyskohta aivan kuin säkenöi. Miten paljon rakkautta kosketuksesta välittyy!sitä sukupolvea, jolla ei ollut asiaa vanhempien sänkyyn. Neuvola opetti näin ja neuvolaa toteltiin. Mutta aamuisin minulla veljineni oli tapa könytä yhdessä heräilemään vanhempieni sänkyyn. Vielä aivan täysi-ikäisenä menin sinne samaan kasaan kokemaan viikonloppuaamun verkkaisia hetkiä, kun leikki-ikäiset pikkuveljet unihiekkaa silmissä möyrivät yli ja ympäri. Ne aamun hetket tarjosivat minulle, isolle tytölle, mahdollisuuden olla pieni muiden joukossa, äidin ja isän turvallisia tuoksuja nuuhkien.on saatava nukkua omassa rauhassaan. Meillä on koirakin oppinut yhdestä lapsesta, että hänen sänkyynsä ei parane aamulla hyppiä. Yksi elämänkumppanini oli nukkujana sitä sorttia, jota ei voinut pitää edes kädestä kiinni. Hän asettui cliffhanger-asentoon aivan sängyn toiselle laidalle saadakseen olla takuulla rauhassa.uni ei kestä keskeytyksiä ja ärsykkeitä. Minä nukun muutenkin aivan miten sattuu. Näen paljon painajaisia ja ylipäänsä ajatukset eivät katkea kovin helposti. Olen edellisen kerran nukkunut illasta aamuun ilman unilääkettä 90-luvulla. Olen siis tyytyväinen jokaisesta mutkattomasta levon hetkestä.Yleensä nukahdan ensimmäisen kerran mieheni kainaloon sohvalla iltauutisten tunnari unilaulunani. Siitä minut herätetään ja nukahdan sitten uudelleen mieheni kainaloon samaiselle sohvalle. Hän katsoo minulle liian pelottavia sarjoja tai elokuvia, minä katselen omaa sisäistä maailmaani, välillä herähdellen, välillä torkahdellen. Kunnes siirrymme yhdessä petiin hikoilemaan sylikkäin.Olen maailman onnellisin vaimo, kun saan näin nukkua!