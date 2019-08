Elämä

Luonto säästyy, jos ei lennä vaan pelaa – Peli voi antaa vahvan tunteen toisessa paikassa olemisesta

Viime

Entä jos matkailu voidaan tehdä virtuaalisesti?

Elämyksen

Elämyspuoli

Näin

Kirjoittaja on oululainen stand up -koomikko, jonka lempiasia ilmaston­muutoksessa on se, että sen myötä laiskuus on hyve.

sunnuntaina kävin erikoisella matkalla.Kuljin vuonna 1840 vankkurikaravaanin matkassa historiallisen uudisraivaajien väylän, Oregonin reitin.Taistelin ankaraa säätä vastaan, kävin vaihtokauppaa muiden pioneerien kanssa ja yritin jakaa vähiä resursseja niin, että seurueeni pysyisi hengissä. Valitettavasti en onnistunut tässä, sillä eräs retkikuntamme jäsenistä ehti menehtyä punatautiin ennen Oregonin valojen näkymistä.Kyse on klassikkovideopelistä nimeltä Oregon Trail. Häkellyttäväksi kokemuksen vetovoimaisuuden tekee se, että ensimmäisen kerran peli ilmestyi vuonna 1971 – kaksi vuotta ensimmäisen kuuhunlaskeutumisen jälkeen!voimakkuus herätti ajatuksia ja mahdollisen vastauksen suureen ongelmaan: matkustaminen tuhlaa luontoa surutta, mutta samalla elämysten, kulttuurivaihdon ja uuden oppimisen merkitystä on mahdotonta kiistää.Entä jos ihmisen ei tarvitsisi siirtyä fyysisesti mihinkään kokeakseen uutta? Entä jos matkailu voidaan tehdä virtuaalisesti?Jos melkein 50-vuotias pelivaari kykenee antamaan noin vahvan tunteen toisessa paikassa olemisesta, millaisiin fiiliksiin nykykoneilla pääsee kiinni?Aika huimiin! Spider-Man -pelin ansiosta tunnen New Yorkin Manhattanin saaren pohjapiirroksen tarkkaan. Syksyisin olen lepuuttanut kaamoksen väsyttämiä aivojani Far Cry -sarjan esiinloihtimissa Kaakkois-Aasian saaristossa ja Himalajan vuoristossa. Taitavasti tehdyissä peleissä ”siellä olemisen” tunne on hyvin autenttinen.siis hoituu, mutta entäs kulttuurivaihto ja uuden oppiminen? Vaikka vieraaseen kulttuuriin tutustumista sillä ei korvatakaan, moninpeleissä tapaa ihmisiä ympäri maailman.Pääosa ajasta kuluu pelitapahtumista keskusteluun, mutta tauoilla jutellaan muustakin. Mistä päin ollaan ja millainen täällä on meininki.Monista peleistä on myös mahdollista oppia paljon. Kielitaito tuppaa kehittymään, moninpeli kehittää kommunikaatiotaitoja ja monissa peleissä oppii historiaa, politiikkaa ja muita yleissivistäviä asioita.Assassin's Creed -pelisarjan isoimpiin porkkanoihin kuuluu se, että pelaaja pääsee tutkimaan huolellisesti mallinnettua ristiretkiaikojen Jerusalemia tai antiikin Egyptiä.kävi minullekin: kun vankkurit oli saatu perille, seuraavaksi avasin Wikipedian ja halusin oppia uudisraivaajaelämästä lisää.En tarkoita sanoa, että ulos lähtemistä ja maailmaan tutustumista kannattaa kokonaisuudessaan korvata ruudun ääressä istumisella. Mutta kannattaa silti harkita, josko tämänvuotisen matkan tekisikin kotisohvalta käsin.