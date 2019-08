Elämä

Mitä tehdä, kun oma lapsi hävettää? Asiantuntija vastaa ja neuvoo välttämään tuhoisaa virhettä

Kolmasluokkalainen

Häpeän tunne on hyödyllinen.

Häpeän

”Häpeä kumpuaa usein pettymyksen tunteista lasta ja itseä kohtaan.”

Mitä

Mistä

Kun teini-ikä koittaa, kierrokset kovenevat.

Jos

Tältä aikuisesta tuntuu hävetä

”Ennen

Erityisen

Pelaaminen on uusi häpeän aihe.

Liika

Arjen

Omaa

Jos

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perheessä 6/19.

