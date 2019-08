Yksi ainoa superliike vahvistaa nopeasti lihaksia päästä varpaisiin – Testaa, sujuuko sinulta turkkilainen ylösnousu

Elämä

Yksi ainoa superliike vahvistaa nopeasti lihaksia päästä varpaisiin – Testaa, sujuuko sinulta turkkilainen ylö

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuusi hyvää syytä ottaa turkkilainen ylösnousu ohjelmaan:

1.

2.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3.

4.

5.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

6.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tee näin:

Juttu on ilmestynyt alun perin Sport-lehdessä 6/17.

Lue lisää samasta aihepiiristä:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/yksi-liike-herattaa-timanttisen-tehokkaasti-puutuneen-takamuksen-joko

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/kahvakuula-tehovaline-silla-3-liiketta-riittaa-vahvistamaan-koko-kehon

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/liikunta/eiko-treeneissa-synny-tulosta-rytmita-liikunta-kolmeen-sykliin-niin-saat