Kylpyhuoneen lattia oli kodin paras paikka juoda – Näyttelijä Natalil Lintala joi päivästä toiseen ja syötti someen särötöntä elämää

Elämä

”Silti minusta tuli juoppo”

Häpeä

Lintala lähti suoraan 30-vuotissyntymäpäiviltään päihdehoitoon.

Teatteriravintola

”Toivoin, että sammuisin lopulta. Mutta en sammunut ikinä.”

Lapsena

Jo viinipullon laskeminen valmiiksi lattialle rauhoitti mielen.

Toleranssi

Unelmarooli sai jäädä. Lintala irtisanoutui.

Vuodesta

”On hyvin suomalaista sanoa, että niin kauan kun minulla on duuni, en voi olla juoppo.”

Mielikuva

Lintala diagnosoitiin ahdistuneeksi.

”Pahin pelkoni on, että joku ei uskalla juoda viinaa seurassani.”

Raitistumisen

Natalil Lintala

Kuka?

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

Näistä en luovu

Retkeily

Kirjat

Korkokengät