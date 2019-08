Elämä

Lääkärin pitää osata riittävän hyvin suomea, mutta yhä useammin ongelma on, että lääkäri ei juuri muuta puhuka

Kun

En tiedä, miten olisin pärjännyt venäläisen lääkärin paikalla hänen arjessaan.

Me suomalaiset olemme nykyään erilaisia.

Ulkomaalaisten