Elämä

Ovatko älylaitteet vallanneet lasten elämän? – Perinteiset lelut ja kirjat kiilaavat yhä ohi, kertoo kysely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen Tutkimuksen

On se mahdollisuus, että vanhemmat vastaavat, kuten he toivoisivat asioiden olevan.

Kyselyn

”Yhdessäoloon todella satsataan. On paljon leluja ja välineitä ja asioita tehdään yhdessä.”

Kumpulainen

”Jos ei ole muita virikkeitä, kännykkä kaivetaan helposti esiin.”

Kumpulainen

MOI

”Ei se Minecraft-peli ole turhaan saavuttanut suurta suosiota.”

Esimerkiksi

Kumpulainen

”Lapset ottavat mallia vanhemmista, joilla on koko ajan kännykkä kädessä.”

Leluketjujen

Kolme vinkkiä vanhemmille

Lasten suosikit top 15