Elämä

Bussissa ei saa nauraa kovaa eikä työ­paikalla suuttua –”Yhteiskunta opettaa jo lapset häpeämään tunteita”, sa

”Kun

Vanhemmat saattavat edelleen siirtää tunteisiin liittyvää häpeää lapsilleen.

Nyky-yhteiskunnan

Haluaisin haastaa vanhempia miettimään, millaisia tunteita itselleen tai lapselleen sallii.

Ristiriitainen

Lapsen tunteiden syitä ei tarvitse ymmärtää. Riittää, että ymmärtää, miltä vaikkapa pettymys tuntuu.

Jotta

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.ihminen alkaa itkeä muiden nähden, tyypillinen ensireaktio on pyytää anteeksi. Se kertoo siitä, miten sosiaaliset normit säätelevät tunteiden näyttämistä.Olen sitä mieltä, että yhteiskunnan pitäisi suhtautua tunteisiin sallivammin. Olisi hyvä ymmärtää, että kaikista tunteista on hyötyä. Tunteen takana on aina jokin tarve, vaikkapa tarve tulla rakastetuksi.Kun oppii ymmärtämään tunteitaan, oppii tunnistamaan tarpeensa. Se on tärkeää, sillä tunteiden tukahduttaminen on yhteydessä moniin mielenterveyden häiriöihin.Jotta tunteiden häpeämisen kulttuuri ei siirtyisi seuraaville sukupolville, vanhemman kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten omiin ja lapsen tunteisiin suhtautuu.suhde tunteisiin on ristiriitainen. Toisaalta ymmärretään, että tunteet on tärkeää kokea ja ilmaista. Toisaalta normit rajoittavat tunteiden ilmaisua.Esimerkiksi esiintymisjännitystä yritetään peitellä sen sijaan, että siitä puhuttaisiin. Jos jännitys näkyy käsien tärinänä, esiintyjä saattaa tulkita epäonnistuneensa, vaikka kyse on vain tunteen ilmaisemisesta.Joskus myös myönteisten tunteiden näyttämistä hävetään. Suomessa on tyypillistä ajatella, ettei vaikkapa bussissa saisi nauraa äänekkäästi, jottei nauru häiritse muita matkustajia.suhde tunteisiin näkyy kasvatuksessa. Vaikka tiedostavat nykyvanhemmat eivät enää sano lapselle ’älä itke’, he saattavat edelleen siirtää tunteisiin liittyvää häpeää lapsilleen.Kuvaavaa on, miten vanhemmat reagoivat, kun lapsi tarttuu sukujuhlissa jännittyneenä polvitaipeeseen, eikä uskalla sanoa sanaakaan. On tyypillistä miettiä sitä, mitä muut ajattelevat. Silloin vanhempi saattaa yrittää kieltää lapsen tunteen. Se opettaa lapselle, että tunteiden kokemisessa tai ilmaisemisessa on jotain väärää.Hankalissa tilanteissa kannattaa pysähtyä hetkeksi tunteen äärelle. Lapselle voi sanoa: ’Huomaan, että sinua jännittää. Miten voisin olla apuna?’ Vaikeita tilanteita voi ennakoida käymällä niitä lapsen kanssa läpi.Haluaisin haastaa vanhempia miettimään, millaisia tunteita itselleen tai lapselleen sallii. Missä tilanteissa on ok olla surullinen, pettynyt tai vihainen?lapsi oppii käsittelemään tunteitaan, tarvitaan tunnetaitoja. Niillä tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja nimetä kokemansa tunteet ja taitoa säädellä tunteita ja ilmaista niitä rakentavasti.Aikuisten maailmassa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei ala huutaa työkaverille palaverissa muttei toisaalta tukahduta suuttumustaan. Rakentava ratkaisu on esimerkiksi puhua ärsytyksen aiheesta esimiehen kanssa.Jotta lapsi oppii näitä tunnetaitoja, tarvitaan vanhemman apua. Vanhempi voi auttaa lasta sanoittamaan tunteita. Kun lapsi saa raivarit siitä, ettei saakaan pukea sadesäällä sandaaleita, vanhempi sanoo, että ’huomaan, että sinua harmittaa, kun joudut pukemaan nämä kumpparit’.Sen jälkeen vanhempi auttaa lasta säätelemään tunnetta. Joskus se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ollaan lapsen lähellä ja odotetaan, kunnes raivo laantuu. Lapsen kanssa voi keskustella, mutta tilannetta ei kannata yrittää ratkaista ennen kuin lapsen tunne on tullut kuulluksi ja raivo on lieventynyt.Aikuisesta voi joskus tuntua siltä, että lapsi hermostuu pienistä asioista. Lapsen ymmärtämistä helpottaa se, että yrittää samastua lapsen kokemaan tunteeseen. Miltä itsestä tuntuu, kun asiat eivät mene niin kuin on toivonut? Lapsen tunteiden syitä ei tarvitse ymmärtää. Riittää, että ymmärtää, miltä vaikkapa pettymys tuntuu.”