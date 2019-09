Elämä

Raahaatko mielessäsi menneisyyden painolastia? Teet palveluksen tuleville sukupolville, kun puhut siitä

elämänsä solmu­kohdassa olevaa ihmistä joutuu oikein houkut­telemaan, jotta hän pysäh­tyisi miet­timään, miten on päätynyt siihen pisteeseen. Nopeita ratkaisuja etsivää moinen saattaa pänniä kunnolla.Jotta pääsee eteenpäin, täytyy – ainakin jotakuinkin – tietää, mistä on tulossa. Sen takia menneen äärelle pysähtyminen ja sen rehellinen tutkiminen voi olla ratkaisevassa osassa silloin, kun ihminen etsii nykyhetken ongelmiinsa vastauksia.Voisi kuvitella, että jokaiseen ihmiselämään mahtuu vähintään yksi jakso, jolloin on parasta keskittyä selviämiseen ja jättää itsetutkiskelu myöhemmäksi. Elämästä tulee kuitenkin raskasta, jos tiedostamattaan ronttaa mukanaan alati kasvavaa menneisyyden painolastia vaiheesta toiseen.Tuota kipua on taas tavallista yrittää hoitaa riippuvuuskäyttämisellä tai itsen tai muiden huonona kohteluna.Menneistä oppiminen on tehokas tapa kasvaa ihmisenä. Kannattaa kuitenkin pysyä tarkkana sen suhteen, ettei menneiden käsittely mene vellomiseksi tai märehtimiseksi – se, että on kohtuuttoman katkera tai haikailee hirvittävästi, antaa vihiä siitä, että suhde menneisyyteen vaatii jämäköitymistä ja uutta perspektiiviä.Kun tekee henkistä inventaariota tähänastisesta polustaan, kirkastuu se, mitä kannattaa pakata matkatavaroihin ja mikä joutaa arkistoitavaksi.Joskus käy niin, ettei muuta tarvitakaan nykytilanteen helpottamiseksi: kun tajuaa, mikä merkitys jollain kokemuksella on ollut itselle, sen vaikutus omaan elämään saattaa lievetä kuin itsestään.työstäminen ei tietenkään tarkoita vain ikävien juttujen tutkiskelua. Elettyä elämää tutkaillessaan voi löytää voimavaroja ja näkökulmia, jotka auttavat pääsemään eteenpäin. Joskus, kun vanhasta mokasta on kulunut riittävästi aikaa, tajuaa, että siitä on myöhemmin ollutkin jotain hyötyä tai iloa.Kertyvän elämänkokemuksen myötä voi olla helpompi tarkastella uudemman kerran vastoinkäymisiä, niiden oppeja ja syy-seuraussuhteita.En vähättele lainkaan sitä kipua, jota oman elämänhistorian tarkastelu voi joskus tuottaa. Onneksi on lukuisia terapeuttisia keinoja, jolla sitä voi helpottaa aina vertaisen kanssa keskustelusta oman psykologisen sukupuun hahmottelemiseen.Parhaimmillaan työskentelyyn suostumalla tekee palveluksen tuleville sukupolvillekin, kun henkiseksi perinnöksi jäävästä pääomasta on pidetty huolta.