Suomessa on kaksi terapeuttia, jotka tapaavat pedofiileja työkseen – nyt he kertovat, mitä me emme pedofiileista tiedä Millaista on auttaa ihmisiä, jotka yhteiskunta näkee hirviöinä? Pedofiilien terapeutteina työskentelevät Anna Kolster-Weckström ja Patricia Thesleff kertovat.