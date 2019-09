Elämä

Helsingissä on paikka, jossa voi nähdä omin silmin, miten esi-isämme uurastivat – Siksi maksan veroni ilolla

Yhdestä Yhdestä

Iso

Joskus museo saattaa tarjota niin vahvan kokemuksen, että se muuttaa ajattelua pysyvästi.

Lasten

Joskus

En ollut vielä kertaakaan nähnyt näin hienoa havainnollistusta.

Ja

Kirjoittaja on oululainen stand up -koomikko.

asiasta olen itseni suhteen ylpeä kasvattajana. Kun kysyn tyttäreltäni, että mennäänkö käymään museossa, hän alkaa hihkua riemusta.Innostunut suhtautuminen museoihin ei ole itsestäänselvyys – niitä pidetään usein kuivina kokemuksina ja jämähtäneisyyden tyyssijoina.Minulle museot ovat aina olleet seikkailu, myyttisiä paikkoja, joissa kirjojen tarinat muuttuvat konkretiaksi.Siksi minulle tuottaa suurta iloa nähdä oman lapseni sisäisen nörtin heräävän, kun hän ihmettelee 100 vuotta vanhaa haitaria. Miksi se on noin pieni? Oliko se tehty lapsille?kiitos tyttäreni museoinnostuksesta kuuluu Oulun Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle, jossa pienimmät on otettu poikkeuksellisen hienolla tavalla huomioon. Alakertaan on rakennettu suuri leikkitila, jossa voi asioida vaikkapa 50-luvun kaupassa tai leikkiä kotia 1900-luvun alun pirtissä.Leikin kautta lapsi hahmottaa, että nämä tutut tavarat olivatkin aiemmin vähän erilaisia. Se herättää kysymyksiä, saa mielikuvituksen liikkelle, näyttää ihmisen tarinasta uusia puolia.Tämä on yksi niistä syistä, miksi maksan veroni ilolla. Ilman museoiden kaltaisia sivistyspalveluita vastaavat elämykset jäisivät jälkikasvultani väliin.maailman rikastamisen lisäksi museoilla on tärkeä työ aikuisten sivistäjinä. Museoiden tallentaman historian ansiosta meidän on mahdollista oppia arvostamaan nykyhetkeä ja välttämään menneisyyden virheet.Vähän aikaa sitten vierailin Kansallismuseossa Helsingissä ja vietin pitkän aikaa kivikauden osastolla liikuttuneessa mielentilassa.Kaltaiseni sisäapinan veti nöyräksi nähdä, miten uskomattoman kekseliäillä ja vaikeasti toteutettavilla keinoilla esivanhempamme pitivät itsensä hengissä.museo saattaa myös tarjota niin vahvan kokemuksen, että se muuttaa ajattelua pysyvästi. Budapestin House of Terror -museo kertoo Unkarin 1900-luvusta ensin natsivallan ja sitten kommunistivallan alla.Näyttelyn vaikuttavin tila oli kommunistiajan fasadi kultaisine istuimineen ja valtavine sirppivasaroineen. Heti näyttävän lavarakennelman takaa löytyi salakuuntelukalustoa, pistooleita ja kidutusvälineitä.En ollut vielä kertaakaan nähnyt näin hienoa havainnollistusta siitä, miten hirmuvallat toimivat: ulos päin näkyy pelkkää kullan hohdetta, mutta kulissi pysyy pystyssä kansalaisten kontrollilla ja väkivallalla.nykyisin kun katson kehittyneitä yhteiskuntia ja niiden ylitsepursuavaa vaurautta, näen silmissäni tuon samaisen museon fasadin.Kovastihan maailmamme kimaltaa, mutta rakennelma pysyy pystyssä vain riistämällä ihmisiä ja tuhoamalla luontoa.