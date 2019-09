Elämä

Aloitin taidehöntsäilyn ja elämäni muuttui välittömästi piirun verran ihanammaksi – suosittelen muillekin

Kaveripiirissäni osa illanvietoista on sen verran kosteita, etteivät ne sovi lapsille.

elämä on parempaa, jos sen eri osaset ovat tasa­painossa. Jos yrittää ehtiä töistä perheen pariin, sitten liikunta- ja kulttuuri­harrastuksiin sekä kavereita tapaamaan, lipsahtaa elämä suorittamisen puolelle. Ei ole erityisen hyvä olla, jos kokee vain selviytyvänsä niukin naukin aikatauluista, sen sijaan että saisi nauttia elämästä itsestään.Elämänpiirien niputtaminen auttaa. Itse en ole pitänyt koskaan erityisen tarkkaa rajaa työn ja vapaa-ajan välillä. Valitettavasti tuntuu, että nykyajan suuri haaste onkin huvi- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Jos kavereita näkee etupäässä baareissa, eivätkä lapset motivoidu lähtemään mukaan konserttiin, sitä joutuu valitsemaan näiden välillä.on monella tapaa kotoilumaa. Sukupolvet eivät asu yhdessä, joten yksinäisiä on paljon, ja kotisohvan imu voittaa monen kansalaistoiminnan ja yhteisen elämyksen riemun. Askeleita ei saa mittariin liiemmin kerrytettyä, jos eläkeläisen ulkoilu rajoittuu pakolliseen kauppareissuun. Mitä harvemmin liikkuu ihmisten ilmoilla, sitä korkeammaksi voi lähtemisen kynnys muodostua, kun psykologinen turvallisuus rapistuu.Meidän taloyhtiömme yksi eläkkeellä oleva asukas järjestää säännöllisesti kattosaunallamme juhlat. Sinne hämmästyttävästi portaita pitkin pääsee koko kaveriporukka, vaikka osa heistä tarvitsee liikkumisensa tueksi rollaattoria.minä olin lapsi, lastenhoitajia hankittiin lapsille vähemmän, ja perheet juhlivat yhdessä toistensa kotona enemmän. Isoäitini taas kertoi nähneensä kaikki Tampereen teatteriesitykset ja konsertit 4-vuotiaasta lähtien istuen vanhempiensa välissä olevalla käsinojalla.En pysty kuvittelemaan, että olisin saanut nuijittua lapseni niin hiljaiseksi ja hyvin käyttäytyväksi, että hänet olisi voinut pienestä pitäen ottaa mukaan minne vain. En myöskään halua altistaa lapsiani ryyppyjuhlille ja kieltämättä omassa kaveripiirissäni osa illanvietoista on sen verran kosteita, etteivät ne sovi lapsille.kuitenkin lisätä kyläilyä. Tulee myös itse siivottua! Meidän kaveriporukassamme on nyt ruvettu harrastamaan taidehöntsyilyä, johon lapset ovat tervetulleita mukaan. Meillä oli vastikään yhteislauluhöntsyt, kaverini luona on tuota pikaa ääneenlukuhöntsyt. Lapset ovat mukana minkä jaksavat. Ja minä jaksan vaikka mitä suorittamista ja velvollisuuksien painoa, kun olen saanut olla kavereiden keskellä yhdessä perheeni kanssa.Miten yhdessä lauletut laulut jäivät päähäni soimaan niin, että todella uskon maailman olevan kaunis ja on hyvä elää sille ja elää elämäänsä! Että maailma se on kuin silkkiä vaan, sylillisen tahtoisin kerrallaan ja hallelujah. Elo ihmisen huolineen ja murheineen on hyvää, kun sitä saa jakaa muiden kanssa.