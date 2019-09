Elämä

Pitäisi keksiä puhuttavaa tuntemattomien kanssa, mutta mitään ei tule mieleen – Mikä neuvoksi?

Aluksi on hyvä etsiä yhdistäviä tekijöitä.

Yleensä vaisuus on toisen ujoutta, eikä johdu keskustelukumppanista.

Älä tykitä ennalta mietittyjä kysymyksiä putkeen.

työtehtävissä tai muussa sosiaalisessa elämässä ajaudut tilanteeseen, jossa olisi suotavaa jutella, mutta et tunne keskustelukumppaneita. Mistä heidän kanssaan voisi puhua?Kysymykseen vastaa diplomi-insinööri, ihmissuhdekouluttaja, joka on kirjoittanut kirjan Olet hyvä tyyppi – Opas sujuviin ihmissuhteisiin (Otava 2017).”Ensimmäisessä lauseessa ei tarvitse olla heti mitään varsinaista aihetta. Ystävällinen ja rento kysymys tai kommentti esimerkiksi ympäristöstä riittää hyvin alkuun pääsemisessä. Tilanteesta riippuen voi esimerkiksi sanoa, että soipa täällä hyvä musiikki, onpa hyvää ruokaa tai piditkö edellisestä esiintyjästä.Jos on tiedossa tilaisuuksia, voi hyvin miettiä puheenaiheita jo valmiiksi. Aina hyviä aiheita ovat ajankohtaiset tapahtumat, tv-sarjat, matkailu ja lomat, harrastukset tai vaikka lemmikit. Nämä ovat turvallisia aiheita. Voi pitää mielessä vaikka viisi aihetta, joista keskustelua voisi yrittää viritellä. Jos yksi aihe ei innosta keskustelukumppania, voi aina siirtyä seuraavaan.kiellettyjä aiheita ei ole, mutta tietyistä aiheista kannattaa aloittaa vähän varovaisemmin. Esimerkiksi uskonto ja politiikka ovat aiheita, joissa kannattaa lähteä liikkeelle pehmeästi, esimerkiksi jonkun uutisen kautta ja katsoa, kiinnostaako aihe toista ja pysyykö keskustelu ystävällisenä.Keskustelun aluksi on hyvä etsiä yhdistäviä tekijöitä. Itse suosittelen, että 80 prosenttia keskustelusta olisi yhdistävää.Loppupeleissä ihmiset pitävät yhteenkuuluvuuden tunteesta ja hakeutuvat mieluummin samanhenkisten ihmisten seuraan. Eriävät mielipiteet tekevät keskustelusta toki mielenkiintoista.Alussa kannattaa kuitenkin olla tarkka siinä, kuinka paljon tuo esiin eriäviä mielipiteitään. Vaikka tarkoitus olisi tuoda esiin omaa fiksuuttaan, voi lipsahtaa haastamaan keskustelukumppania liikaa. Sitä voi toinen hetken kestää, mutta ei loputtomiin.Ei silti kannata olla myöskään aina samaa mieltä, koska silloin voi syntyä vaikutelma epävarmuudesta.keskustelua avatessa tulee torjutuksi, ei pidä antaa heti toisen reaktion vaikuttaa. Vaikka toisen vastaus olisi tyly tai hiljainen, kannattaa pitää oma asenne edelleen ystävällisenä. Kysele lisää, ja jos toinen ei edelleenkään puhu, voit kertoa hieman itsestäsi. Vähitellen toinenkin voi innostua.On tärkeää pitää keskustelun energiataso samanlaisena. Silloin on helpompi houkutella toinenkin mukaan keskusteluun. Jos ero on alussa liian suuri, se saattaa pelottaa toista osapuolta. Yleensä vaisuus on toisen ujoutta, eikä johdu keskustelukumppanista.Suunnilleen kolme virkettä on hyvä määrä kokeilla, saako keskustelun aloitettua. Jos useamman minuutin yrittää viritellä keskustelua, mutta se ei ota syttyäkseen, on ihan kohteliasta toivottaa hyvää illan jatkoa.On kuitenkin tärkeää, että kun tapaa saman ihmisen uudestaan jossain toisessa tilanteessa, kannattaa keskustelua viritellä rohkeasti uudelleen. Monet ihmiset varsinkin Suomessa saattavat tarvita useamman tapaamiskerran ennen kuin keskusteluyhteys kunnolla syntyy. Toiselle on hyvä antaa riittävästi mahdollisuuksia.voi sanoa, että hedelmällinen asenne tuntemattoman kanssa keskustellessa on se, että yrittää ainakin itse jutella lauseen tai pari aiheesta kuin aiheesta. Jos on jokin aihe, josta ei halua puhua, on paras keino vetää huomio pois siitä. Jos ei halua puhua esimerkiksi töistä, kannattaa vastata lyhyesti ja kysyä perään toisen elämästä jotain.On hyvä muistaa, että pohjimmiltaan ihmiset haluavat puhua omista asioistaan. Aluksi ei kannata kysyä kovin henkilökohtaisia, koska toinen voi mennä puolustuskannalle. Mutta vähitellen voi kysellä enemmän ja enemmän. Hyvä tapa on kysyä ja myös kuunnella toista. Älä siis tykitä ennalta mietittyjä kysymyksiä putkeen, vaan kuuntele ja tee jatkokysymyksiä. Jokaisen lauseen ei tarvitse olla kysymys, ettei keskustelusta tule tentti.”