Käskeekö Koraani todella lyömään naista? Joidenkin mielestä Koraanissa sanotaan niin, mutta tutkija Mulki Al-Sharmani tuntee myös toisenlaisen tulkinnan

Vaimolla on velvollisuus olla seksuaalisesti miehen käytettävissä.

Ei ole yllätys, etteivät tällaiset tulkinnat innosta kaikkia.

”Saarnaajalle nainen oli vain astia, äiti ja lasten kaitsija.”

Vastaavia nykymittapuulla järkyttäviä sääntöjä on löydettävissä myös Raamatusta.

Moniavioisuus on tutkimusten mukaan haitaksi lapsille ja perheelle.

Perussuomalaisten kansanedustajat arvostelivat viran perustamista.

Monet somalinaiset Suomessa ovat hankkineet lisää tietoa uskonnostaan.

Mitä suomalaisissa moskeijoissa ajatellaan hänen tutkimuksestaan?

Raamattua koskevaan osuuteen on haastateltu eksegetiikan yliopistonlehtoria Outi Lehtipuuta. Koraanin jakeiden suomennos perustuu Jaakko Hämeen-Anttilan käännökseen.

