ja muistan miltä tuntuu, kun ei saa seksiä: saamat­tomuus kalvaa mieltä pitkin päivää. Lukio­aikana olin joitakin aikoja ilman vakituista poikaystävää, joten päiväkirja täyttyi turhautuneesta marinasta: oman koulun tyyppejä ei viitsisi panna ja muita ei juuri tapaa.Ja jos sitten tapasi ja sai, harvoin sekään erityisemmin tyydytti. Sänkyyn päätyi ventovieraiden kanssa raskaasti päissään, eikä se usein muodostunut jynssäämistä hohdokkaammaksi aistielämykseksi. Ihmisen ikävää toisen luo se ei korjannut, vaikka johonkin tarpeeseen sitä aina harrastaa seksiä ja huonollakin seksillä on väistämätön paikkansa ihmisen elämässä.ole aina ollut saanti turvattuna. Ihan tutkitustikin yli puolet parisuhteissa asuvista aikuisista saa vähemmän seksiä kuin haluaisi. Ei ehdi tai ei huvita. Olen kuullut sellaisestakin ihmeestä, jossa parisuhteessa menee muuten huonosti, mutta seksi toimii. Pääsääntöisesti se kuitenkin menee niin, että jos toisen naama ketuttaa, harvoin peräpääkään kiinnostaa. Parisuhteen ja perhe-elämän ongelmat tapaavat heijastua seksiin.Huono seksi ei tyydytä. Edes taattuun maaliin menevä sooloseksikään ei täysin tyydytä. Itse miellän masturbaation tarpeelliseksi osaksi seksielämää, mutta jos se olisi sen ainut ilmenemismuoto, luulisin voivani huonosti. Masturbointi on usein suorituskeskeistä ja henkisesti aika tyhjää touhua.Ihmismieli on sellainen, että se jää koukkuun helppoon ja toisteiseen sisältöön. Olisi aika ankeaa, jos päätyisi päivästä toiseen väsäämään itselleen nopeita orgasmeja sen sijaan, että nauttisi kehonsa ja mielensä koko ihanasta voimasta.ja rakkauden puute ovat kaksi eri asiaa, mutta liittyvät toisiinsa. Ilman syvää nautintoa antavaa seksiä on vaikea tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu. Toki on ihmisiä, jotka oppivat elämään hyvää ja merkityksellistä elämää ilman toisen ihmisen kanssa koettua säännöllistä seksiä.Seksihän on sellainen toiminnan muoto, jossa nälkä lisääntyy syödessä. Itse en ole ollut niin pitkiä aikoja ilman seksiä, että seksi olisi pyyhkiytynyt pois mielestä. Sen sijaan puutteen ajat ovat näkyneet itseinhona.Koetaan, miksi juuri minä jään vaille, miksi minua ei hyväksytä.Ihmismieli on tunnetusti ristiriitainen. Niinpä päässä voi samaan aikaan myllertää näennäisesti toisilleen vastakkaisia ajatuksia ja pontimia: ihminen voi rypeä itseinhossa ja tuntea katkeruutta muita ihmisiä kohtaan.