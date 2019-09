Elämä

Yhdessä vanhoiksi

Petteri Kinnunen saapuu isänsä luo joka perjantai. Aarne Kinnunen tietää odottaa poikaansa iltapäivällä Helsingin Kruununhaassa ja siksi hän on keittänyt kahvit valmiiksi. Ensin he juovat kahvit ja vasta sitten he alkavat valmistaa ateriaa.