ilmastomielenosoitukset herättävät monissa suomalaisissa ärtymystä. Mielenosoittamista pidetään turhana riehumisena ja vääränä keinona vaikuttaa. Nuoria kehotetaan mieluummin tekemään jotain oikeasti hyödyllistä.Tämä ei tule yllätyksenä, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa harvemmin rynnätään barrikadeille, vaikka yhteiskunnallinen tilanne ei miellyttäisikään.Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa välirauhaa kuvataan aikana, jolloin nyrkkiä puristettiin taskussa pitkään. Emme tykkää mekastaa ja olemme siitä ylpeitä.Tämä itsehillinnän sinänsä ylevä periaate tosin tulee ongelmaksi siinä vaiheessa, kun tilanne vaatii mekastusta. Ja ekokriisi on sellainen tilanne.Koska päättäjät Suomessakin haparoivat konkreettisiin toimiin ryhtymisessä, Eduskuntatalon etupihan täyttävä kiritysporukka ei ole yhtään pahitteeksi.kuitenkin myös mielenosoitusvastaisten näkemyksiä, sillä suhtauduin itsekin pitkään nihkeästi mielenosoituksiin. Ne tuntuivat noloilta, naurettavilta, vähän vaarallisiltakin.Perjantaina kuitenkin poistuin mukavuusalueeltani ja lähdin puhumaan ensimmäiseen ilmastomielenosoitukseeni.En tehnyt sitä siksi, että saisin itselleni huomiota tai että olisin oikeastaan halunnut olla mukana. Töllötyksestä saan tarpeekseni keikkalavoilla enkä saanut osallistumisesta minkäänlaista maagista yhteenkuuluvuuden tunnetta: edelleen koin olevani vähän väärässä paikassa.Mutta ekokriisin torjunnassa ei ole kyse minun mukavuudestani, vaan luonnon, nuorten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän varmistamisesta. Koululaiset ovat tarpeeksi rohkeita lähteäkseen ulos ja laittaakseen oman kehonsa sanomansa taakse.Aikuisena ihmisenä minun täytyy pystyä vähintään samantasoiseen rohkeuteen ja seistä heidän rinnallaan vaatimassa heille parempaa tulevaisuutta.Ja vaikka omat tuntemukset muuta väittäisivätkin, se on oikea paikka tässä vaiheessa historiaamme.tietysti yrittää väittää, että mielenosoittaminen vain lietsoo nuorissa ilmastoahdistusta. En usko tämän väitteen pitävän paikkaansa.Ilmastoahdistusta aiheuttaa nuorissa se, että heidän tulevaisuuttaan tuhotaan silmien edessä ja he ovat voimattomia tekemään asialle mitään.Ja olen melko varma, että mielenosoituksiin osallistuminen vähentää tuota turhautumisen tunnetta ja sitä kautta ahdistusta, sillä se on harvoja konkreettisia tekoja, joita nuoret ylipäätään pystyvät tekemään parantaakseen omaa tilannettaan.Kokemuksesta voin nimittäin sanoa, että huutaminen Eduskuntatalon portailla puhdistaa sielua. Kättä ei enää tarvitse puristella taskussa, vaan sen voi nostaa korkealle ilmaan.Kannattaa kokeilla.