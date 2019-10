Elämä

Milloin parisuhde on väljähtänyt lopullisesti? Jo kolme kysymystä kertoo paljon, sanoo parisuhdekouluttaja

Väljähtänyt parisuhde on monelle kauhistus. Tasaisen harmaalta tuntuvan arjen keskellä mieltä voivat alkaa piinata kiperät kysymykset: Parisuhteeni on ihan ok, mutta ei sen enempää.