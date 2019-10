Elämä

Moni laatii tehtävälistoja ehtiäkseen kaiken, mutta tehokkuuden avain on aivan päinvastainen lista

Less is more

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen