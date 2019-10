Empatian pimeä puoli – Työelämän uusi mantra painottaa muiden ymmärtämistä, mutta väärissä käsissä empatia taipuu aseeksi

Miten muut reagoivat, kun tulet työpaikalle? Empatia on työelämän uusi mantra, mutta sillä on myös pimeä puolensa Empatia saa potilaat paranemaan nopeammin ja koodarit työskentelemään tehokkaammin. Miksi empatiasta on tullut työelämän taikasana ja miten sitä voi opetella?